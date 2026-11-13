La letal decisión de la China Suárez contra Wanda Nara tras el video de la fuerte pelea en la casa de Icardi

"'No sabe con lo que se puede venir esta mujer, no sabe qué se puede traer entre manos', así habla de Wanda (la China). Así que decidió iniciar acciones legales contra ella", continuó su relato.

En tanto, sumó que hay más material que aún no trascendió de la discusión entre Wanda y la China: "Hay más videos y la demanda, que se iniciará la semana que viene, es por las amenazas. Eugenia quiere que se sepan esos videos que hay y van a ver después qué medidas piden, lo están evaluando".

"Se van a sentar los abogados de la parte civil y penal para ver el crudo de los videos. (Los abogados) pensaron que era algo menor pero cuando vieron el material en todos lados dijeron 'hay que hacer algo porque es una amenaza'", concluyó Paula Varela sobre el avance legal que dará la actriz contra la conductora.

Yanina Latorre dio más detalles del tenso cara a cara entre Wanda Nara y la China Suárez

Yanina Latorre se refirió a través de su cuenta de Instagram al tenso cara a cara entre Wanda Nara y la China Suárez, aportando más datos sobre el terrible escándalo entre las dos.

"Wanda enajenada, subieron un video editado. Pasaron más cosas, tengo todo lo que falta en el video. Editan lo que les conviene y eso no es objetivo", aseguró la conductora de SQP (América Tv).

Y amplió sobre el polémico material que salió a la luz: "Wanda dijo muchas más cosas que a ellos no les conviene que salgan. Parece que hay cosas graves. ¿Editar para un lado?".

En tanto, Yanina Latorre señaló que Wanda no fue quien filmó la conversación y que ella estaba preocupada solamente por su hija: "Obviamente Wanda no grabó. Estaba desesperada por el llamado de la niña. La situación era muy grave. Parece que para el otro lado no", contextualizó la conductora.

"Wanda denuncia que faltan frases. Dijo cosas peores, pero con eso quedarían mal la China y Mauro. El tema son los voceros que se dejan operar", cerró la conductora aportando aún más precisiones sobre el tenso cruce.