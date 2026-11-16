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Una víctima sin identificar y varias incógnitas: cómo sigue la investigación de la explosión en Lanús

A tres días del estallido en Remedios de Escalada, la Justicia espera los resultados de la autopsia para identificar a la víctima fatal. Los vecinos denuncian que todavía sienten olor a gas y convocaron a una nueva movilización para este lunes.

Una explosión

Una explosión, una víctima sin identificar y varias incógnitas: cómo sigue la investigación en Lanús

La explosión que sacudió el centro de Remedios de Escalada todavía mantiene en vilo a los vecinos de Lanús. Mientras avanzan los peritajes para reconstruir lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades, la investigación también busca establecer quién es la persona que murió en el episodio y qué sucedió con Marcelo García, desaparecido desde ese día.

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Boca recibe a Lanús. (Foto: archivo).

La incertidumbre se mantiene entre los habitantes de la zona, que durante el fin de semana salieron a la calle para exigir explicaciones. El reclamo continuará este lunes a las 11, con una concentración en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Juan de Garay. Desde allí, marcharán hasta una oficina de Metrogas.

Uno de los principales motivos de preocupación es la posibilidad de que todavía existan pérdidas de gas. “La gente siente olor a gas en todos lados. Vivís con psicosis. Hay pozos por todos lados. No sabés si va a explotar”, manifestó una vecina.

En paralelo, la familia de Marcelo García aguarda novedades sobre el cotejo de ADN que realizó la Fiscalía. Según contó su sobrina, aún no recibieron los resultados y continúan buscando información que permita conocer su paradero.

La investigación apunta a reconstruir qué pasó durante los trabajos en la red de gas

El episodio ocurrió en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una firma contratada por Metrogas llevaba adelante tareas de renovación de cañerías.

De acuerdo con la información que difundió el Municipio, el daño en el conducto quedó registrado a las 9.44, mientras que la explosión fue reportada a las 10.52. La administración local cuestionó el procedimiento de la empresa y sostuvo que la rotura fue comunicada a un área interna de la distribuidora, en lugar de dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Para el Gobierno municipal, esa decisión demoró la respuesta y redujo las posibilidades de evacuar preventivamente el sector.

La causa judicial busca establecer cómo se desarrolló el operativo y si se respetaron los protocolos correspondientes. En ese contexto, la Fiscalía dispuso la demora de dos directivos de la empresa proveedora.

Por su parte, el intendente Julián Álvarez anunció que el Municipio se presentará como querellante. La decisión fue fundamentada en lo que calificó como un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa”.

Cómo será la asistencia a los vecinos y cuándo podrán volver a sus casas

Además de la investigación, el Municipio puso en marcha un esquema de asistencia para quienes sufrieron las consecuencias de la explosión. Entre las medidas anunciadas figura una ayuda económica extraordinaria para los damnificados y la eximición de tasas municipales para los comercios afectados.

También se impulsará ante la Legislatura bonaerense un proyecto para eximir a los vecinos perjudicados del pago de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y la Patente.

En materia de infraestructura, el Gobierno local se comprometió a reparar el edificio de Del Valle Iberlucea 4494 y a iniciar la reconstrucción del centro comercial.

El área de seguridad fue delimitada nuevamente y el perímetro restringido quedó reducido a 100 metros a la redonda. Quienes residen fuera de ese sector comenzaron a regresar a sus viviendas, mientras que las instituciones de la zona podrán recuperar sus actividades desde este lunes.

Edesur y Metrogas, en tanto, trabajan para normalizar los servicios en los sectores que quedaron fuera del área de exclusión.

Los trabajos de los peritos en el lugar podrían prolongarse hasta el viernes. La demolición de las estructuras afectadas comenzará cuando cuente con la autorización judicial.

En pocas palabras

  • Explosión en Lanús: La Justicia investiga la identidad de la víctima fatal tras el estallido en Remedios de Escalada.
  • Vecinos en alerta: Denuncian persistente olor a gas y convocan a movilizaciones para exigir respuestas.
  • Investigación en curso: Se peritan trabajos en la red de gas y se demoró a directivos de la empresa proveedora.
Resumen generado por Thinkindot AI
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