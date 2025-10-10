En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Explosión
Pergamino
Preocupación

Explosión en Pergamino: como sigue la nena de 10 años que lucha por su vida tras el incidente

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan y permanece en terapia intensiva, conectada a un respirador. El hecho ocurrió durante un experimento escolar.

La menor fue trasladada a Buenos Aires en un helicóptero sanitario. (Foto: gentileza Casos Policiales)

La menor fue trasladada a Buenos Aires en un helicóptero sanitario. (Foto: gentileza Casos Policiales)

Una feria de ciencias en Pergamino terminó en tragedia luego de una explosión que dejó 17 heridos, entre ellos una nena de 10 años que pelea por su vida en el Hospital Garrahan. El hecho ocurrió durante un experimento escolar que simulaba la erupción de un volcán, pero la reacción química se descontroló y el artefacto explotó como una bomba.

Leé también Terror en Pergamino: explotó un volcán en una feria escolar y provocó caos y heridos graves
Terror y heridos en Pergamino: simularon un volcán en una feria y explotó provocando un caos. (Foto: captura video)

Según el último parte médico, la menor sufrió quemaduras graves en el rostro y el impacto de una esquirla metálica que le atravesó el cráneo y se alojó en el cerebro. Su cuadro es crítico y los médicos advirtieron que su vida corre serio riesgo.

Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada en helicóptero sanitario desde Pergamino a la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Garrahan. Está conectada a un respirador artificial y acompañada por sus padres, mientras el equipo médico monitorea su evolución minuto a minuto.

7X5BP77GS5FWLOZTOT6ZIJHBUY
La secuencia de la explosi&oacute;n en Pergamino.&nbsp;

La secuencia de la explosión en Pergamino.

Una maestra perdió un ojo tras la explosión

Otra de las víctimas graves es una docente de 45 años, quien perdió el ojo izquierdo al ser alcanzada por un objeto cortante expulsado por la detonación. La mujer también sufrió quemaduras en una mano y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Fue derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás tras recibir atención de urgencia en el Hospital San José de Pergamino.

El estallido ocurrió durante una demostración escolar en el Instituto Comercial de Rancagua, donde docentes y alumnos realizaban un experimento con azufre y otros químicos para recrear una erupción volcánica. Sin embargo, una reacción descontrolada provocó una detonación violenta, lanzando fragmentos metálicos y esquirlas hacia el público.

Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar. Había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre al diario La Opinión.

https___thumbs.vodgc.net_1-398-8Gcbak1760102003900_720P
Explosi&oacute;n en una feria de ciencias de Pergamino: as&iacute; trasladaban a la menor que est&aacute; grave. (Gentileza Casos Policiales)

Explosión en una feria de ciencias de Pergamino: así trasladaban a la menor que está grave. (Gentileza Casos Policiales)

Videos y testimonios del horror

Las imágenes grabadas por los testigos muestran el momento exacto en que el experimento explota, seguido de corridas, gritos y escenas de desesperación. Lo que debía ser una jornada educativa se convirtió en una pesadilla colectiva que conmocionó a toda la comunidad de Pergamino.

Mientras la Justicia investiga las causas del incidente y evalúa responsabilidades por el uso de materiales peligrosos, la ciudad permanece en vilo por la salud de la niña y los demás heridos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Explosión Pergamino
Notas relacionadas
Fue a cargar gas y explotó el auto: el estremecedor episodio en una estación de servicio
Luciano Cáceres con Novaresio: "Los políticos viven de la grieta"
Falló un motor en pleno despegue de un avión en Trelew: la drástica decisión que se tomó tras el hecho

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar