Explosión en Pergamino: como sigue la nena de 10 años que lucha por su vida tras el incidente

El estallido ocurrió durante una demostración escolar en el Instituto Comercial de Rancagua, donde docentes y alumnos realizaban un experimento con azufre y otros químicos para recrear una erupción volcánica. Sin embargo, una reacción descontrolada provocó una detonación violenta, lanzando fragmentos metálicos y esquirlas hacia el público.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar. Había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre al diario La Opinión.

Videos y testimonios del horror

Las imágenes grabadas por los testigos muestran el momento exacto en que el experimento explota, seguido de corridas, gritos y escenas de desesperación. Lo que debía ser una jornada educativa se convirtió en una pesadilla colectiva que conmocionó a toda la comunidad de Pergamino.

Mientras la Justicia investiga las causas del incidente y evalúa responsabilidades por el uso de materiales peligrosos, la ciudad permanece en vilo por la salud de la niña y los demás heridos.