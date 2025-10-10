El video revelador de Thiago Medina sobre lo que vivió cuando estuvo en terapia

Antes de dejar el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina grabó un video para agradecer a los médicos, enfermeras y personal no médico que lo asistió durante los 28 días que estuvo internado.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Thiago Medina grabó un video en el cual expuso cómo fueron sus 28 días en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.
Antes de dejar el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina grabó un video para agradecer a los médicos, enfermeras y personal no médico que lo asistió durante los 28 días que estuvo internado.
El ex Gran Hermano destacó el compromiso de todos los trabajadores de la salud que lo ayudaron a salir adelante luego del tremendo accidente que sufrió con su moto.
"En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena", expresó Thiago en la grabación.
"No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición", agregó el ex Gran Hermano
Y cerró: "Le dejo un saludo al hospital. Estoy contento de haber estado acá. Estoy feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa".
Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permaneció internado durante 28 días después del accidente en moto que casi le cuesta la vida.
El ex Gran Hermano se retiró del centro médico en silla de ruedas, aunque luego se incorporó para hablar brevemente con los periodistas presentes.
"Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", expresó Thiago en referencia a sus gemelas, Laia y Aimé, durante el contacto con la prensa.
El joven llamó la atención al mencionar a su ex, Daniela Celis. "¿Es cierto que le pediste matrimonio a Daniela Celis?", le preguntaron. De inmediato, respondió: "Eso yo no lo dije".
La morocha estuvo todos los días en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, acompañando y esperando la evolución del padre de sus hijas.
En una nota con Cortá por Lozano (Telefe), la ex participante de Gran Hermano dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. "Tenemos que charlar cuando él salga y veremos si nos volvemos a enamorar, o no. Lo que sí sabemos es que seguiremos siendo padres toda la vida", sostuvo.
El pasado jueves, Thiago Medina recibió el alta tras haber pasado 28 días internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego del accidente con su moto que casi le cuesta la vida.
A la salida del centro de salud, el ex Gran Hermano habló con la prensa y sorprendió al referirse a su relación con la madre de sus hijas, Daniela Celis.
"¿Es cierto que le pediste matrimonio a Daniela Celis?", le preguntaron a Thiago. "Eso yo no lo dije", aclaró el joven, de muy buen ánimo y entusiasmado por regresar a su casa.
El ex Gran Hermano explicó que aún le queda un largo camino para recuperarse por completo. "Tengo que hacer reposo y rehabilitación por el tema del choque", señaló.
Thiago expresó que hoy su prioridad son sus hijas. "Esto es como un volver a vivir. Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", remarcó.
El joven aseguró que las gemelas fueron su mayor motor para salir adelante. "La verdad es que nunca tuve miedo pero sí quería recuperarme rápido para ir a casa a estar con mis hijas. Eso me hizo soñar con este día", expresó.
Además, Thiago aprovechó para agradecer el apoyo que recibió de sus seguidores. "Gracias por apoyarme, seguirme y estar presentes en este proceso que fue tan duro", añadió.
Por último, el ex Gran Hermano reveló que espera poder enfocarse en un nuevo objetivo: comenzar una carrera. "Cuando termine de recuperarme, quiero estudiar arquitectura. Ni bien me recupere, estaré en esa", comentó.