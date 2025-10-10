Luciano Cáceres con Novaresio: "Los políticos viven de la grieta"

Durante su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio el actor se refirió al presidente Javier Milei como a un "personaje curioso". "A veces no entiendo, hay una obra ahora que se llama a Electra le siente bien el luto que dice algo así de un momento muy trágico, parece una mala broma que le contaron a alguien porque no sabe si reír o llorar en el momento, no sabe cuál es la realidad, cuál es la ficción", agregó.