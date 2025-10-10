En vivo Radio La Red
Actualidad
Luciano Cáceres
Grieta
EXCLUSIVO A24

Luciano Cáceres con Novaresio: "Los políticos viven de la grieta"

El actor y director cuestionó tanto al presidente Javier Milei, a quien definió como un "personaje curioso", como a la oposición.

Luciano Cáceres con Novaresio: Los políticos viven de la grieta
Leé también "Si CFK se menea en el balcón, nos parece escandaloso": el fuerte descargo de Novaresio sobre Milei
Si Cristina se menea en San José, nos parece escandaloso: el fuerte descargo de Luis Novaresio sobre el show de Javier Milei

Durante su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio el actor se refirió al presidente Javier Milei como a un "personaje curioso". "A veces no entiendo, hay una obra ahora que se llama a Electra le siente bien el luto que dice algo así de un momento muy trágico, parece una mala broma que le contaron a alguien porque no sabe si reír o llorar en el momento, no sabe cuál es la realidad, cuál es la ficción", agregó.

Embed

Pero también cuestionó a la oposición: "El resto también que se olvidan de su pasado, cuando nadie resiste un archivo". En ese sentido, consideró que la "grieta solo beneficia a los políticos porque ellos viven de la grieta. Si no, irían todo para adelante".

Al respecto, planteó: "¿Qué hacen los políticos? Arman un camino primero de beneficio propio. Algunos son más inclusivos que otros, pero siempre es beneficio propio". Y agregó: "Y el objetivo... vemos. Porque acá te prometí algo pero si fuese como cualquier laburo que un político le decís '¿Qué dijiste que ibas a hacer?" Esto, esto, esto, esto. '¿Qué hiciste?' No, no pude".

