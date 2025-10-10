Luciano Cáceres con Novaresio: "Los políticos viven de la grieta"

El actor y director Luciano Cáceres analizó que los "políticos viven de la grieta" y aseguró que se manejan en "beneficio propio", además se refirió al presidente Javier Milei y al momento que atraviesa el país: "No sabés si reír o llorar", lanzó.
El actor y director cuestionó tanto al presidente Javier Milei, a quien definió como un "personaje curioso", como a la oposición.
Durante su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio el actor se refirió al presidente Javier Milei como a un "personaje curioso". "A veces no entiendo, hay una obra ahora que se llama a Electra le siente bien el luto que dice algo así de un momento muy trágico, parece una mala broma que le contaron a alguien porque no sabe si reír o llorar en el momento, no sabe cuál es la realidad, cuál es la ficción", agregó.
Pero también cuestionó a la oposición: "El resto también que se olvidan de su pasado, cuando nadie resiste un archivo". En ese sentido, consideró que la "grieta solo beneficia a los políticos porque ellos viven de la grieta. Si no, irían todo para adelante".
Al respecto, planteó: "¿Qué hacen los políticos? Arman un camino primero de beneficio propio. Algunos son más inclusivos que otros, pero siempre es beneficio propio". Y agregó: "Y el objetivo... vemos. Porque acá te prometí algo pero si fuese como cualquier laburo que un político le decís '¿Qué dijiste que ibas a hacer?" Esto, esto, esto, esto. '¿Qué hiciste?' No, no pude".