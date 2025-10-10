Así fue la emoción del hijo de Russo en el minuto de silencio y en el gol que convirtió para Tigre

El abrazo con el “Ogro” Fabbiani antes del inicio del partido

Minutos antes del comienzo del encuentro, Cristian “El Ogro” Fabbiani, técnico de Newell’s, se acercó al joven delantero para darle un fuerte abrazo y unas palabras de aliento. El gesto se repitió con varios integrantes del cuerpo técnico de la “Lepra”, en una imagen que reflejó el respeto y la unión del fútbol argentino en un momento de profundo dolor.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había ordenado realizar un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana. En el caso de Newell’s y Tigre, la emoción fue especialmente intensa: el hijo del histórico entrenador decidió jugar pese a la pérdida.

“Si no jugaba, mi viejo me cagaba a puteadas”

En diálogo con Radio La Red, Ignacio Russo explicó los motivos que lo llevaron a jugar el partido en honor a su padre: “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo”, expresó con una sonrisa triste.

El delantero también se refirió al cariño que recibió del ambiente del fútbol: “Para mí era simplemente Miguel, era mi papá. Es una pérdida física, pero espiritualmente va a estar siempre”.

Su decisión de salir a la cancha, su gol y su emoción convirtieron el partido en un homenaje inolvidable a Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos más queridos del fútbol argentino.