En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Russo
Tigre
Conmovedor

Así fue la emoción del hijo de Russo en el minuto de silencio y en el gol que convirtió para Tigre

Ignacio Russo vivió momentos muy emotivos al recordar a su padre antes del partido en Rosario y cuando le tocó convertir el mismo día que despidió a Miguel Ángel.

El llanto del hijo de Miguel Ángel Russo al recordar a su padre en el minuto de silencio ante Newell’s. (Foto: Captura ESPN)

El llanto del hijo de Miguel Ángel Russo al recordar a su padre en el minuto de silencio ante Newell’s. (Foto: Captura ESPN)

El homenaje más conmovedor del fútbol argentino se vivió este viernes en Rosario. En el encuentro en el que Tigre visitó Newell’s por el Torneo Clausura, Ignacio Russo, hijo del recientemente fallecido Miguel Ángel Russo, fue titular y rompió en llanto durante el minuto de silencio en honor a su padre, además de convertir un gol para el Matador.

Leé también El emotivo mensaje de Lionel Scaloni tras la muerte de Miguel Ángel Russo: "Dejó una huella imborrable"
El emotivo mensaje de Lionel Scaloni tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

Rodeado por sus compañeros y con la mirada al cielo, Nacho no pudo contener las lágrimas mientras el estadio entero lo acompañaba con un respetuoso aplauso en memoria del ex técnico de Central. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de mensajes de apoyo y emoción.

A los 22 minutos del primer tiempo, Russo convirtió un gol que quedará grabado en la memoria de todos. Tras un centro bajo al área, entró por el segundo palo y definió con el alma. Al ver la pelota en la red, volvió a quebrarse: lloró, señaló al cielo y le dedicó el gol a su padre.

Embed

El estadio entero se puso de pie para aplaudirlo. Sus compañeros lo abrazaron mientras el delantero de Tigre, aún con lágrimas en los ojos, agradecía el gesto del público y de los rivales.

El abrazo con el “Ogro” Fabbiani antes del inicio del partido

Minutos antes del comienzo del encuentro, Cristian “El Ogro” Fabbiani, técnico de Newell’s, se acercó al joven delantero para darle un fuerte abrazo y unas palabras de aliento. El gesto se repitió con varios integrantes del cuerpo técnico de la “Lepra”, en una imagen que reflejó el respeto y la unión del fútbol argentino en un momento de profundo dolor.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había ordenado realizar un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana. En el caso de Newell’s y Tigre, la emoción fue especialmente intensa: el hijo del histórico entrenador decidió jugar pese a la pérdida.

Embed

“Si no jugaba, mi viejo me cagaba a puteadas”

En diálogo con Radio La Red, Ignacio Russo explicó los motivos que lo llevaron a jugar el partido en honor a su padre: “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo”, expresó con una sonrisa triste.

El delantero también se refirió al cariño que recibió del ambiente del fútbol: “Para mí era simplemente Miguel, era mi papá. Es una pérdida física, pero espiritualmente va a estar siempre”.

Su decisión de salir a la cancha, su gol y su emoción convirtieron el partido en un homenaje inolvidable a Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos más queridos del fútbol argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Russo Tigre Newell's Rosario
Notas relacionadas
Una multitud despidió a Miguel Ángel Russo: la ceremonia íntima que se prepara para su último adiós
"Fue muy duro": Leandro Paredes contó cómo se enteró de la muerte de Miguel Ángel Russo
El conmovedor mensaje de Cavani tras la muerte de Miguel Ángel Russo: "Gracias por..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar