Sin embargo, la revelación más fuerte llegó cuando Latorre hizo referencia a los posteos que Suárez publicó durante el último fin de semana, en medio del nuevo enfrentamiento con la conductora de MasterChef Celebrity.

"A mí me contaron también que los posteos del fin de semana de la China los escribió Mauro. Y los subió sin que la China supiera", aseguró Yanina, al deslizar que Icardi habría estado detrás de las publicaciones sin que su pareja estuviera al tanto.

Ante esa afirmación, Salwe recordó: "Wanda dijo eso". "Porque ella debe haber padecido lo mismo", respondió la conductora.

Cómo fue el cruce entre la China Suárez y Wanda Nara en las redes

El cruce entre Wanda Nara y la China Suárez volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de las redes sociales. Después de la viralización del video de la fuerte discusión que mantuvieron el pasado 6 de noviembre en Nordelta, ambas volvieron a quedar enfrentadasdurante el fin de semana, con una seguidilla de mensajes, indirectas y acusaciones que no pasó inadvertida. Lo que parecía ser un conflicto que había quedado detrás de escena terminó reavivándose con declaraciones cada vez más contundentes.

La primera en salir al cruce fue la China, quien el sábado recurrió a sus historias de Instagram para responder a los insultos que se escuchaban en la grabación difundida. Con una imagen de una publicidad que había protagonizado durante su infancia, la actriz defendió su trayectoria artística y recordó sus comienzos en el mundo del espectáculo. Además, lanzó duras críticas contra Wanda, hizo referencia a su vida personal y reivindicó el camino profesional que construyó desde pequeña.

Lejos de quedarse callada, la conductora respondió con publicaciones en las que cuestionó los dichos de la ex Casi Ángeles, apuntó contra su situación económica y volvió a involucrar a Mauro Icardi y Benjamín Vicuña en la disputa.