El municipio de Lanús confirmó que hay al menos un muerto por la explosión en Remedios de Escalada

Además, el escrito cuestionó la manera en que se comunicó el incidente. De acuerdo con la información oficial, los trabajadores de la empresa no dieron aviso a los servicios de emergencia, sino que recurrieron al sistema interno de la compañía.

En ese sentido, el comunicado sostuvo que, al no activar el protocolo correspondiente, "se había perdido un tiempo muy valioso para realizar la evacuación de la zona".

Mientras que el municipio de Lanús informó en su comunicado que la fiscal a cargo de la causa había ordenado la demora de dos directivos de MetroGAS, la empresa aseguró que la medida alcanza a dos trabajadores de Exgadet, la firma tercerizada que realizaba tareas en el lugar.

La investigación busca determinar las responsabilidades por la rotura de la cañería, la posterior explosión y las posibles demoras en la activación de los protocolos de emergencia.

Siete heridos graves y dos personas desaparecidas

En relación con el balance de víctimas, el Municipio confirmó que una persona murió en el lugar y que otras 30 resultaron heridas. "Hasta el momento, hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús", detalló el comunicado.

Del total de afectados, siete permanecen en estado grave. Seis fueron trasladados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. Además, otras 13 personas continúan en observación, aunque fuera de peligro, mientras que 10 ya recibieron el alta médica.

Seis personas fueron trasladados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. (Foto: archivo)

Por otra parte, los equipos de emergencia continúan buscando a dos personas cuyo paradero todavía no pudo establecerse.

Evacuaron a todos los vecinos de la zona

Como consecuencia de la explosión y el incendio, las autoridades dispusieron la evacuación de todos los vecinos del área afectada.

El Municipio informó que el fuego se encuentra controlado, aunque todavía no pudo ser extinguido por completo debido a que resta interrumpir el suministro de gas.

"El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños", concluyó el comunicado.