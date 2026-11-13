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El municipio de Lanús confirmó que hay al menos un muerto por la explosión en Remedios de Escalada

El Municipio de Lanús confirmó la primera víctima fatal, dos desaparecidos y 30 heridos por el siniestro que ocurrido tras la rotura de un caño de gas en Remedios de Escalada.

Una persona murió por la explosión en Remedios de Escalada y hay 30 heridos. (Foto: captura)

Una persona murió por la explosión en Remedios de Escalada y hay 30 heridos. (Foto: captura)

Una persona murió y otras 30 resultaron heridas por la explosión y el incendio que se desataron en Remedios de Escalada, Lanús, luego de que una máquina tuneladora dañara un caño de la red de distribución de gas durante trabajos de renovación, según indicó el municipio de ese partido. Además, las autoridades buscan a dos personas cuyo paradero todavía se desconoce.

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Una enorme explosión de gas estremeció a los vecinos de Remedios de Escalada (Foto: captura de TV).

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Según informó la municipalidad local, la alerta ingresó a través del Sistema de Emergencias Municipal a las 10:52 y desde entonces se desplegó un operativo con personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad.

La rotura del caño habría ocurrido más de una hora antes

Según la reconstrucción difundida por el municipio, en el lugar trabajaba Exgadet, una empresa tercerizada contratada por MetroGAS para realizar tareas de renovación de redes. Durante una maniobra con una máquina tuneladora, sus operarios dañaron una cañería de distribución de gas.

El comunicado precisó que, según declaraciones del propio vocero de MetroGAS, la rotura habría ocurrido a las 9:44, mientras que la explosión se produjo más de una hora después.

Además, el escrito cuestionó la manera en que se comunicó el incidente. De acuerdo con la información oficial, los trabajadores de la empresa no dieron aviso a los servicios de emergencia, sino que recurrieron al sistema interno de la compañía.

En ese sentido, el comunicado sostuvo que, al no activar el protocolo correspondiente, "se había perdido un tiempo muy valioso para realizar la evacuación de la zona".

Mientras que el municipio de Lanús informó en su comunicado que la fiscal a cargo de la causa había ordenado la demora de dos directivos de MetroGAS, la empresa aseguró que la medida alcanza a dos trabajadores de Exgadet, la firma tercerizada que realizaba tareas en el lugar.

La investigación busca determinar las responsabilidades por la rotura de la cañería, la posterior explosión y las posibles demoras en la activación de los protocolos de emergencia.

Siete heridos graves y dos personas desaparecidas

En relación con el balance de víctimas, el Municipio confirmó que una persona murió en el lugar y que otras 30 resultaron heridas. "Hasta el momento, hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús", detalló el comunicado.

Del total de afectados, siete permanecen en estado grave. Seis fueron trasladados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. Además, otras 13 personas continúan en observación, aunque fuera de peligro, mientras que 10 ya recibieron el alta médica.

Seis personas fueron trasladados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso L&oacute;pez. (Foto: archivo)

Seis personas fueron trasladados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. (Foto: archivo)

Por otra parte, los equipos de emergencia continúan buscando a dos personas cuyo paradero todavía no pudo establecerse.

Evacuaron a todos los vecinos de la zona

Como consecuencia de la explosión y el incendio, las autoridades dispusieron la evacuación de todos los vecinos del área afectada.

El Municipio informó que el fuego se encuentra controlado, aunque todavía no pudo ser extinguido por completo debido a que resta interrumpir el suministro de gas.

"El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños", concluyó el comunicado.

En pocas palabras

  • Una persona murió y 30 resultaron heridas tras una explosión en Remedios de Escalada, Lanús, por la rotura de un caño de gas.
  • La explosión ocurrió tras ser dañado un caño de distribución de gas por una máquina tuneladora de una empresa tercerizada de MetroGAS.
  • Seis heridos graves fueron trasladados al Hospital Evita, uno al Hospital Narciso López, y se buscan a dos personas desaparecidas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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