Facundo Pastor: "Tuve un incidente con Javier Milei, pero fue hace meses y está aclarado"

“Después que me quitó el saludo, me dijo un montón de cosas, que algunas me voy a guardar, porque no vienen al caso. En un momento me dijo ‘preparate si voy a ser presidente…’, pero era una Argentina distinta, que no estaba con chances claras y quedó ahí”, explicó.

Por otra parte agregó: “Les pido que no usen mi nombre para hacer campaña. Hay muchos comunicadores que utilizan este hecho como actual. Yo no hago operaciones políticas, aún teniendo en claro que no es lo que se está usando en los medios, hay muchos colegas que se pintan la cara y juegan para un lado o para otro. Tengo en claro que cuesta hacer algo moderado y explicar el quilombo que es el país”.

“El incidente existió, está aclarado, no hubo contacto físico, Milei dijo un par de frases desafortunadas. Yo voy a seguir contando lo que hace él, como lo hacen Sergio Massa o Patricia Bullrich, porque yo concibo este trabajo como algo serio porque no es un show”, sostuvo.

Y, para finalizar enfatizó: “No me pinto la cara a favor o en contra de nadie. Tengo mis ideas y las expongo y mucha gente busca que uno se pinte la cara. Hago periodismo hace 20, 25 años y pasaron varios presidentes. Voy a seguir retomando la vida que tengo y acá me van a encontrar cada tarde como nos propusimos sin grieta, sin face news, no haciendo periodista de memes, sin gritos, sin odios y sin fanatismo”.