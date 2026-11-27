Además de estos fines de semana largos, cuatro feriados nacionales caerán en sábado o domingo: el 1 de mayo (Día del Trabajador), el 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano), el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) y el 25 de diciembre (Navidad). La posibilidad de trasladar el feriado del Día de la Soberanía Nacional podría generar un noveno fin de semana largo si el Ejecutivo así lo dispone.

¿Cómo impacta la Semana Santa en el calendario?

En 2027, cuatro feriados nacionales caerán directamente sobre sábado o domingo: el 1 de mayo (Día del Trabajador), el 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano), el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) y el 25 de diciembre (Navidad). La Ley 27.399 permite trasladar feriados que coinciden con sábado o domingo al lunes inmediato posterior o al viernes anterior, lo que podría sumar descanso adicional, como en el caso del Día de la Soberanía Nacional.