Según denunciaron los residentes, los mismos perros ya habrían atacado al menos a otras cuatro personas y a cinco mascotas. Algunos de esos episodios terminaron con la muerte de los animales agredidos.

“Pitbull sueltos, todos adentro”: el sistema de alerta que utilizan los vecinos

Ante la reiteración de los episodios, los habitantes del complejo habitacional, que reúne alrededor de 300 unidades funcionales, implementaron un sistema de comunicación a través de WhatsApp para advertirse mutuamente sobre la presencia de los perros en la vía pública.

Sebastián explicó a A24 que las alertas se producen, en promedio, dos veces por semana. Cuando alguien detecta que los animales están sueltos, se comunica inmediatamente con el resto de los residentes. “Pitbull sueltos y todos adentro”, relató el administrador al describir los mensajes que envía al grupo vecinal.

Así quedó la vecina atacada por los perros pitbulls en La Plata. (Foto: gentileza El Día)

La advertencia obliga a quienes están paseando a sus mascotas, realizando compras o simplemente caminando por el barrio a buscar refugio.

“Son dos perros que viven puntualmente en una casa del barrio. No están contando con un cuidado responsable por parte de los dueños”, sostuvo.

Los dueños de los pitbulls deberán declarar ante la Justicia por otro ataque ocurrido en mayo

El nuevo episodio se produjo apenas cuatro días antes de que los propietarios de los animales deban presentarse ante la Justicia por una denuncia derivada de un ataque anterior. Según explicó Sebastián en A24, en mayo de este año los mismos perros atacaron a una vecina que paseaba a su caniche. Como consecuencia de aquella agresión, la mascota murió y su dueña sufrió heridas.

La mujer realizó una denuncia penal que quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17 de La Plata, especializada en causas vinculadas con la protección animal.

En el marco de ese expediente, los propietarios de los pitbulls deberán presentarse a declarar el próximo lunes 30 de noviembre, de acuerdo con lo informado por el administrador del barrio.

Sin embargo, pese a las presentaciones judiciales y policiales realizadas durante los últimos meses, los vecinos aseguran que los animales continúan saliendo a la vía pública sin las medidas de seguridad necesarias.

Los residentes también afirmaron haber aportado filmaciones y efectuado denuncias ante la Comisaría 12.ª de Villa Elisa para documentar los reiterados episodios.

Los vecinos denunciaron amenazas por parte de los propietarios de los perros

Otro de los aspectos que genera preocupación entre los habitantes del barrio es la dificultad para establecer un diálogo con los responsables de los animales. Sebastián aseguró que personalmente no mantuvo conversaciones con los propietarios, pero sostuvo que otros vecinos que intentaron reclamarles por las agresiones recibieron amenazas.

“En vez de recibir un pedido de disculpas, han recibido amenazas”, denunció durante la entrevista con A24.

El reclamo al municipio de La Plata y la situación del área de Zoonosis

Tras el ataque de este jueves, personal municipal y de Defensa Civil se acercó al barrio para recabar información sobre lo sucedido. Sebastián indicó que mantiene contacto con el delegado municipal Rafael Irigoití, quien se presentó en la zona y le proporcionó información sobre la legislación vigente.

También señaló que el funcionario está evaluando posibles intervenciones en los alrededores de la vivienda donde permanecen los animales.

Sin embargo, el representante vecinal manifestó su preocupación por las dificultades que tendría el área municipal de Zoonosis para alojar a los perros en caso de que las autoridades dispusieran su traslado.