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Trabajadores en relación de dependencia (SUAF).
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Titulares que perciben prestaciones a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
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Trabajadores rurales y de temporada.
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Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
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Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
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Familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUH por hijo con discapacidad o Asignación por Embarazo (reglamentadas bajo la Ley 27.611).
Por el contrario, quedan excluidos de esta cobertura los trabajadores adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas) y los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Asignación por Adopción?
Para acceder al pago único de $568.287 en diciembre de 2026, los solicitantes deben cumplir con los topes salariales vigentes, los plazos legales y la documentación respaldatoria:
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Topes de ingresos para SUAF (diciembre 2026): el ingreso individual máximo permitido asciende a $3.342.813, mientras que el tope de ingresos del grupo familiar se fija en $6.685.625.
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Condición para titulares de AUH: se exige haber tenido derecho al cobro de la AUH, AUH con discapacidad o Asignación por Embarazo durante el mes en que se emitió la sentencia judicial.
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Plazo legal de presentación: el trámite debe iniciarse una vez transcurridos 2 meses desde la fecha de la sentencia de adopción y antes de que se cumplan 2 años de dicha resolución.
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Documentación obligatoria: documento Nacional de Identidad (DNI) de los adoptantes y del menor, partida de nacimiento actualizada y copia de la sentencia judicial de adopción.
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Canales de gestión: la solicitud puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Atención Virtual de Mi ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo solicitando turno previo.