Trabajadores en relación de dependencia (SUAF).

Titulares que perciben prestaciones a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores rurales y de temporada.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUH por hijo con discapacidad o Asignación por Embarazo (reglamentadas bajo la Ley 27.611).

Por el contrario, quedan excluidos de esta cobertura los trabajadores adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas) y los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Asignación por Adopción?

Para acceder al pago único de $568.287 en diciembre de 2026, los solicitantes deben cumplir con los topes salariales vigentes, los plazos legales y la documentación respaldatoria: