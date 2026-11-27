La proximidad entre ambos períodos, con solo 17 días de diferencia, suma atractivo a la planificación de viajes. Los destinos turísticos, desde playas hasta sierras y ciudades del interior, se preparan para recibir a los visitantes durante estas jornadas de descanso previas a las celebraciones de fin de año.

Detalle de los descansos de diciembre

El calendario de feriados de diciembre de 2026 queda conformado de la siguiente manera: el lunes 7 se establece como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 es feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María, configurando el primer fin de semana largo. Posteriormente, el viernes 25, día de Navidad, también es feriado inamovible, dando lugar a un descanso de tres días hasta el domingo 27.