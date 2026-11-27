Masacre de pingüinos en Punta Tombo: cómo se descubrió el daño ambiental

La investigación comenzó en noviembre de 2021, cuando se detectaron importantes alteraciones en el hábitat de los pingüinos de Magallanes en un sector de Punta Clara, al norte de Punta Tombo.

La zona pertenece a la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Las tareas desarrolladas por el productor ganadero incluyeron desmontes, apertura de caminos y movimientos de tierra que afectaron sectores utilizados por los pingüinos para reproducirse.

A las intervenciones con maquinaria pesada se sumó la instalación de un alambrado electrificado que obstaculizaba el desplazamiento de los animales.

Las consecuencias alcanzaron a ejemplares adultos, huevos y pichones, además de provocar la destrucción de espacios de nidificación fundamentales para la reproducción de la especie.

El expediente quedó a cargo de la fiscal Florencia Gómez, quien encabezó la investigación destinada a establecer la responsabilidad penal del propietario del establecimiento rural.

El productor agropecuario, Ricardo Adolfo La Regina fue condenado por daño agravado y crueldad animal. (Foto: gentileza El Patagónico)

Las imágenes satelitales que fueron clave para demostrar la destrucción de los nidos

Uno de los aspectos más relevantes del proceso judicial fue la incorporación de herramientas científicas y tecnológicas para determinar la magnitud del daño ambiental.

La Fiscalía recurrió a imágenes satelitales, estudios cartográficos, registros fotográficos, inspecciones e informes de especialistas para reconstruir las modificaciones realizadas sobre el terreno.

El material permitió comparar las condiciones del suelo antes y después de las intervenciones, identificar los sectores afectados y evaluar las consecuencias sobre la colonia de pingüinos.

Las pruebas fueron determinantes para sostener la acusación durante el juicio oral y demostrar que las tareas realizadas habían afectado el hábitat natural de la especie.

La investigación también permitió dimensionar el impacto de las intervenciones humanas durante el período reproductivo de los pingüinos de Magallanes.

Cinco años de investigación y tres instancias judiciales

El 20 de noviembre de 2024, un tribunal colegiado de Rawson, integrado por los jueces María Laura Martíni, Carlos Rogelio Richeri y Eve Anahí Ponce, dictó la primera sentencia condenatoria contra La Regina.

La defensa recurrió la decisión y cuestionó distintos aspectos del procedimiento judicial y de las pruebas incorporadas al expediente.

En mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew ratificó la condena. Posteriormente, el productor presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

La audiencia correspondiente a esa última instancia provincial se realizó el 21 de abril de 2026. Mientras la defensa reclamó la revocación de la sentencia, la Fiscalía y las querellas solicitaron que se mantuviera lo resuelto.

Finalmente, los ministros Javier Raidan, Camila Banfi Saavedra, Mario Vivas, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani rechazaron el recurso.

Los fundamentos del Superior Tribunal para confirmar la condena

Masacre de pingüinos en Punta Tombo. (Foto: archivo)

En su resolución, el máximo tribunal chubutense consideró que los argumentos planteados por la defensa no reunían los requisitos necesarios para habilitar una instancia extraordinaria de revisión.

Los magistrados señalaron que las objeciones sobre la conformación del tribunal de juicio y la supuesta ilegalidad de determinadas pruebas ya habían sido examinadas en las instancias anteriores.

“Este Tribunal no es un tercer escalón de mérito”, sostuvieron los jueces, al explicar que las diferencias con las decisiones judiciales previas no resultan suficientes para habilitar un recurso excepcional.

El Superior Tribunal remarcó que, para avanzar por esa vía, la defensa debía demostrar concretamente la existencia de vulneraciones constitucionales o situaciones de arbitrariedad manifiesta.

Al considerar que esos requisitos no habían sido acreditados, declaró inadmisible la impugnación y mantuvo la condena contra La Regina.

Un precedente para la protección de la fauna silvestre en la Argentina

La resolución judicial fue valorada por la fiscal Florencia Gómez debido a su importancia para el tratamiento penal de los delitos ambientales.

El caso abrió una discusión sobre los límites del derecho de propiedad privada frente a la obligación de preservar los ecosistemas y proteger a las especies silvestres.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut destacaron la posibilidad de investigar delitos ambientales mediante herramientas científicas y tecnológicas que permitan acreditar sus consecuencias ante los tribunales.

El expediente también puso de relieve la necesidad de contar con organismos judiciales especializados en la investigación de este tipo de hechos.

Punta Tombo constituye uno de los principales refugios reproductivos de los pingüinos de Magallanes y tiene una importancia fundamental para la conservación de esta especie en el Atlántico Sur.