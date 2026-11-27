Autopista Lugones: cuándo serán los cortes totales y las restricciones de tránsito

En la zona norte de la Ciudad, las interrupciones estarán vinculadas con la construcción del nuevo paso bajo nivel de La Pampa, en el límite entre los barrios de Palermo y Belgrano.

Durante el fin de semana se avanzará en la instalación de los pilotes que sostendrán el futuro anillo metálico peatonal.

Los cierres totales afectarán el tramo comprendido entre la avenida Udaondo y Ombúes, mientras que las restricciones parciales estarán concentradas a la altura de La Pampa.

El cronograma de cortes en Lugones será el siguiente:

Viernes 27, desde las 23.30 hasta las 8 del sábado: corte total.

Sábado 28, de 8 a 16: tres carriles derechos cerrados y dos izquierdos habilitados.

Sábado 28, de 16 a 23: dos carriles derechos cerrados y tres habilitados.

Sábado 28, desde las 23 hasta las 5 del domingo: corte total.

Domingo 29, de 5 a 22: tres carriles derechos restringidos y dos izquierdos habilitados.

Domingo 29, desde las 22 hasta las 5 del lunes 30: corte total.

Qué caminos alternativos se podrán utilizar durante los cortes en Lugones

Durante los cierres totales, los automovilistas podrán circular por la Avenida Del Libertador y reincorporarse al corredor Lugones-Illia a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.

El enlace entre la Avenida General Paz y Lugones permanecerá operativo, aunque podría registrar importantes demoras como consecuencia de las restricciones.

Además, durante las interrupciones totales estará cerrada la nueva rama del puente Labruna que conecta directamente con Lugones.

Las restantes conexiones del puente, que permiten acceder a Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo, continuarán habilitadas.

Autopista Dellepiane: habrá cortes durante 24 horas en ambos sentidos

En el sur de la Ciudad, las restricciones comenzarán a las 7 del sábado 28 de noviembre y se extenderán hasta las 7 del domingo 29.

El operativo permitirá avanzar con la instalación de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Fonrouge y con la demolición del antiguo puente de Mozart, que ya fue reemplazado por una estructura nueva.

Los trabajos estarán divididos en dos etapas, con distintos puntos de interrupción y recorridos alternativos.

Primera etapa: sábado 28, de 7 a 20

Durante las primeras 13 horas del operativo se implementarán cierres en ambos sentidos de circulación.

Sentido a provincia: los vehículos procedentes de la autopista 25 de Mayo deberán desviarse por la autopista Perito Moreno, la avenida General Paz y la autopista Riccheri.

Sentido al centro: quienes ingresen desde General Paz o Riccheri deberán utilizar la colectora Sur de Dellepiane y podrán reincorporarse a la autopista a la altura de Lacarra.

Segunda etapa: desde las 20 del sábado hasta las 7 del domingo

A partir de las 20 se reducirá la extensión de los cortes, aunque continuarán las restricciones en la zona comprendida entre Escalada y Larrazábal.

Los vehículos que circulen hacia provincia deberán abandonar temporalmente la traza principal a la altura de Escalada y continuar por la colectora Norte.

En sentido al centro porteño, los automovilistas deberán utilizar la colectora Sur y podrán regresar a la autopista a la altura de Escalada.

Qué obras se están realizando en la autopista Dellepiane

Las interrupciones forman parte del proyecto de renovación integral de la autopista Dellepiane, que busca mejorar la conectividad y ordenar la circulación vehicular y peatonal en el sur porteño.

La iniciativa contempla la construcción de nuevas colectoras, puentes peatonales accesibles y carriles centrales destinados al transporte público.

También incluye la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros de extensión y siete nuevos puentes peatonales que facilitarán la conexión entre los barrios ubicados a ambos lados de la autopista.

Cortes de tránsito en la Ciudad: recomendaciones para circular durante el fin de semana

Debido a la realización simultánea de las obras, los conductores deberán prestar especial atención a las modificaciones en los accesos y egresos de la Ciudad de Buenos Aires.

Las restricciones en Dellepiane también deberán ser consideradas por quienes tengan previsto trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o regresar desde esa terminal aérea.