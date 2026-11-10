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Feriados por la visita del Papa: dónde rigen, quiénes no trabajan y cómo se pagan

Por la visita del papa León XIV, este martes habrá un feriado extraordinario en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, el descanso será el miércoles 11. Qué establece la normativa para quienes deban trabajar y cómo funcionarán los subtes.

Feriados por la visita del Papa: dónde rigen

Feriados por la visita del Papa: dónde rigen, quiénes no trabajan y cómo se pagan

La visita del papa León XIV a la Argentina modificó el calendario de feriados de noviembre. Este martes 10 de noviembre habrá un descanso extraordinario en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que en el resto del país la jornada será laborable.

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El papa León XIV se reúne hoy con los jóvenes en Palermo. (Foto: Reuters)

La medida forma parte del cronograma especial dispuesto por el Gobierno nacional para acompañar las actividades del Sumo Pontífice, que este martes tendrá una agenda que incluye una misa en Córdoba y un encuentro con jóvenes en Palermo, antes de continuar con su recorrido por el país.

El esquema de feriados también contempla el miércoles 11 de noviembre para la provincia de Buenos Aires, donde León XIV encabezará una misa en Luján antes de su despedida en el aeropuerto de Ezeiza.

Dónde es feriado este martes 10 de noviembre por la visita del Papa

El feriado extraordinario de este martes alcanza a dos jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda la provincia de Córdoba. La disposición fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

En cambio, en el resto de las provincias argentinas la jornada será laborable. Esto incluye a la provincia de Buenos Aires, que tendrá su propio feriado extraordinario el miércoles 11 de noviembre.

De esta manera, el cronograma especial por la visita papal quedó distribuido de la siguiente manera:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional.

  • Martes 10 de noviembre: feriado en CABA y Córdoba.

  • Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La diferencia responde a la agenda de actividades y a los operativos de seguridad, circulación y organización previstos para cada jornada.

Cómo se paga si hay que trabajar durante el feriado del 10 de noviembre

Una de las principales dudas de los trabajadores es cómo se liquida el salario cuando deben prestar servicios durante el feriado extraordinario.

Al tratarse de un feriado y no de un día no laborable, corresponde aplicar lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo. La normativa dispone que quienes trabajen durante esa jornada deben cobrar la remuneración normal correspondiente al día más una cantidad igual.

En términos generales, esto significa que el trabajador que preste servicios durante el feriado debe cobrar el doble por esa jornada.

La diferencia es importante respecto de los días no laborables. En esos casos, el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no y, si el empleado presta servicios, corresponde el pago habitual, sin el adicional previsto para los feriados.

Cómo funcionará el subte este martes en la Ciudad de Buenos Aires

Pese al feriado extraordinario, el servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires funcionará con el cronograma habitual de un día hábil, según lo informado por las autoridades porteñas.

Las estaciones permanecerán abiertas, con excepción de aquellas que se encuentren cerradas por obras. De todas maneras, podrían implementarse restricciones adicionales ante situaciones de saturación o por cuestiones de seguridad.

Además, la Línea D extenderá su horario de funcionamiento hasta la 1.30, con el objetivo de facilitar la desconcentración de los asistentes al encuentro juvenil que encabezará León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

También habrá un operativo especial de conexión con la Línea H y modificaciones en la circulación en los barrios de Palermo y Recoleta, donde se desplegarán dispositivos de seguridad por las actividades del Papa.

Cuándo será el próximo feriado por la visita de León XIV

El cronograma especial continuará el miércoles 11 de noviembre, cuando el feriado alcanzará exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

Ese día, León XIV visitará la ciudad de Luján, donde está prevista una misa, y posteriormente participará de las actividades de despedida antes de partir desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En pocas palabras

  • Feriado Papa León XIV: Este martes 10 de noviembre habrá un descanso extraordinario en CABA y Córdoba.
  • Pago a trabajadores: Quienes trabajen durante el feriado deben cobrar el doble por la jornada.
  • Subte porteño: El servicio funcionará con cronograma de día hábil, pero la Línea D extenderá su horario.
Resumen generado por Thinkindot AI
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