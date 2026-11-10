La buena noticia de Denisse González tras su quinta internación: el video con el que celebró

Sin embargo, el video también tuvo un motivo especial para celebrar: su regreso a casa. Junto a las imágenes, Denisse compartió una reflexión sobre la manera en que decidió afrontar esta etapa de incertidumbre y tratamientos.

“Un poquito de humor nunca viene mal. Una vez más, de alta. Seguimos en la búsqueda del tratamiento indicado, pero mientras tanto, a seguir viviendo, disfrutando y poniéndole la mejor a la vida”, escribió. Y completó con una frase que sintetiza su actitud frente a las dificultades: “El camino es largo, o lloramos o reímos... en mi caso hago ambas”.

Vale recordar que el problema comenzó a fines de julio, cuando unos estudios de rutina detectaron que tenía apenas 3.000 plaquetas en sangre. A partir de ese resultado, quedó internada para iniciar un tratamiento y realizarse diferentes estudios que permitieran identificar el origen de la alteración.

Con el paso de los meses, sus valores volvieron a descender en varias oportunidades. Incluso, durante una de las recaídas, llegó a registrar apenas 1.000 plaquetas, pese a que anteriormente había alcanzado las 200.000.

La propia González contó que recibió el diagnóstico de púrpura trombocitopénica inmune, una enfermedad autoinmune que provoca que el organismo destruya sus propias plaquetas.

Por el momento, los médicos continúan buscando el tratamiento adecuado para estabilizar sus valores y evitar nuevas recaídas. Mientras tanto, Denisse volvió a su casa y eligió ponerle humor a una situación compleja, sin dejar de lado la esperanza de encontrar una solución definitiva.

Cómo había contado Denisse González en sus redes sociales que había sido internada por quinta vez en el año

Fue apenas el sábado pasado cuando Denisse González volvió a preocupar a sus seguidores al contar que había sido internada nuevamente en medio de la búsqueda de un tratamiento exacto que permita estabilizar de manera definitiva su salud.

La joven mostró una imagen desde la clínica donde se la ve con su brazo extendido hacia arriba con una vía intravenosa colocada mientras se encontraba acostada en la camilla.

"Vamos por la quinta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo pero seguimos en esa", indicó Denisse González vía Instagram.

Y agregó que en breve regresará a su domicilio: "En unos días ya me voy a casita, así que quédense tranquilos", aseguró.

Por su parte, el también ex GH, Bautista Mascia, compartió una imagen acompañándola desde la clínica y llevó tranquilidad sobre la salud de su novia. "Tamos bien, no se preocupen", indicó el uruguayo junto al emoji de un corazón.