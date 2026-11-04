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Por qué no habrá venta de diarios el próximo sábado en Argentina

El 7 de noviembre se conmemora una fecha histórica para los vendedores de diarios y revistas.

El 7 de noviembre se celebra el Día del Canillita en homenaje a los vendedores de diarios y revistas.

El 7 de noviembre se celebra el Día del Canillita en homenaje a los vendedores de diarios y revistas.

Cada 7 de noviembre se celebra el Día del Canillita en Argentina, en homenaje a Florencio Sánchez, dramaturgo y periodista uruguayo, cuya obra ayudó a popularizar este término en el país. Por la conmemoración, como ocurre todos los años, el próximo sábado no habrá distribución de diarios ni revistas impresos.

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La figura del canillita tuvo su origen a fines del siglo XIX, cuando los periódicos comenzaron a venderse en las calles.

El 1 de enero de 1898, Lisandro de la Torre lanzó el diario La República en Rosario e implementó una nueva forma de distribución inspirada en los newsboys de Nueva York: niños que recorrían las calles ofreciendo ejemplares a viva voz. Este método permitió llegar a más lectores y reducir costos, y con el tiempo dio lugar a nuevas modalidades de venta, como los kioscos y puestos de diarios y revistas.

Origen del Día del Canillita en Argentina

Sin embargo, en Argentina, la denominación con la que se conoce a estos vendedores apareció a comienzos del siglo XX. Fue Florencio Sánchez, dramaturgo y periodista uruguayo, quien la popularizó con su obra teatral Canillita, estrenada en Rosario en 1902.

La historia relataba la vida de un niño humilde que vendía diarios para ayudar a su familia y reflejaba las duras condiciones laborales de muchos jóvenes de la época. El éxito de la pieza hizo que el nombre trascendiera el teatro y se incorporara al lenguaje popular para identificar a quienes repartían y comercializaban periódicos en todo el país.

La fecha del 7 de noviembre fue elegida en conmemoración al fallecimiento de Sánchez, ocurrido en 1910, en Milán, Italia. En 1947 se estableció oficialmente el Día del Canillita y la jornada no laborable para los vendedores de diarios y revistas.

En 1997, algunas empresas editoras retomaron la publicación de ejemplares impresos durante esa fecha, lo que modificó la modalidad que se había mantenido durante décadas.

En 2007, los vendedores de diarios y revistas volvieron a tener el 7 de noviembre como una jornada sin actividad comercial, una situación que dos años más tarde quedó contemplada en la Ley 26.540.

Ese mismo año, el Decreto 1693/2009 modificó el régimen de distribución y venta de diarios y revistas y reguló distintos aspectos de la actividad.

Durante esa jornada, los diarios impresos no llegan a los kioscos, aunque los portales digitales de los principales medios continúan actualizándose con normalidad. La fecha reconoce la labor de quienes históricamente cumplieron un rol en la difusión de la información y en el contacto diario entre la prensa y los lectores.

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