Venezolanos celebraron en el Obelisco la captura de Nicolás Maduro y esperan la transición en su país

La convocatoria fue espontánea

También hubo mensajes enfocados en el futuro inmediato. Un joven habló de una posible transición política y del rol de los venezolanos dentro y fuera del país: “Vamos a vivir una transición hermosa. En Venezuela quedó mucha gente luchando desde hace años. Junto a ellos y los que emigramos vamos a volver a construir el país”.

La convocatoria concentró a la colectividad que vive en Argentina.

La convocatoria fue espontánea y se organizó a través de redes sociales tras conocerse la noticia de la captura de Maduro. Muchos se enteraron durante la madrugada. “Me llamaron para avisarme y fue mejor que festejar un cumpleaños o un Año Nuevo”, contó uno de los asistentes, mientras celebraba frente al Obelisco.

La escena en pleno centro de Buenos Aires reflejó el impacto regional del acontecimiento y el fuerte vínculo de la diáspora venezolana con la actualidad política de su país, en una jornada cargada de emoción, símbolos y expectativa por lo que viene.