Venezolanos celebraron en el Obelisco la captura de Nicolás Maduro y esperan la transición en su país
La convocatoria concentró a la colectividad que vive en Argentina y se registraron testimonios del exilio al que se sumaron por las policías del ahora ex mandatario.
Venezolanos celebraron en el Obelisco la captura de Nicolás Maduro y esperan una transición en su país. (Foto: AP)
Tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro, cientos de venezolanos se concentraron este sábado en el Obelisco para celebrar la salida del mandatario chavista. La multitud expresó su expectativa por un cambio político en Venezuela.
La movilización comenzó pasadas las 17 horas en el centro porteño y tuvo un clima de festejo, con música, bailes y banderas venezolanas. Desde la organización anticiparon que, al caer la noche, el Obelisco sería iluminado con los colores de la bandera de Venezuela, en un gesto simbólico de apoyo a la comunidad migrante.
Entre los manifestantes se multiplicaron historias marcadas por el exilio y la esperanza. “Estoy feliz. Vivo en la Argentina desde hace ocho años. Vine porque en Venezuela no había comida para comprar. Llegué con mis hijos y hoy siento que algo puede cambiar”, relató una mujer visiblemente emocionada.
Otra de las presentes recordó lo difícil que fue dejar su país y empezar de cero: “El cambio fue duro, sobre todo por el clima y la cultura. Costó mucho. Tengo expectativa: no sé si esto es lo mejor o no, pero algún cambio tenía que haber. Yo viví en otra Venezuela y quiero que ahora sea mejor”.
La convocatoria fue espontánea
También hubo mensajes enfocados en el futuro inmediato. Un joven habló de una posible transición política y del rol de los venezolanos dentro y fuera del país: “Vamos a vivir una transición hermosa. En Venezuela quedó mucha gente luchando desde hace años. Junto a ellos y los que emigramos vamos a volver a construir el país”.
La convocatoria fue espontánea y se organizó a través de redes sociales tras conocerse la noticia de la captura de Maduro. Muchos se enteraron durante la madrugada. “Me llamaron para avisarme y fue mejor que festejar un cumpleaños o un Año Nuevo”, contó uno de los asistentes, mientras celebraba frente al Obelisco.
La escena en pleno centro de Buenos Aires reflejó el impacto regional del acontecimiento y el fuerte vínculo de la diáspora venezolana con la actualidad política de su país, en una jornada cargada de emoción, símbolos y expectativa por lo que viene.