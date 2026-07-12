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Mundial para el infarto: el SAME registró una muerte y seis emergencias cardíacas durante Argentina-Suiza

El SAME asistió a seis personas por cuadros cardíacos mientras se disputaba el partido y tras la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026.

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Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), a las 23:44 del sábado falleció un hombre de 51 años en la esquina de Paysandú y avenida Gaona, en el barrio porteño de Caballito. Los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.

El deceso ocurrió apenas minutos después del gol del delantero suizo Dan Ndoye, que había establecido el empate transitorio luego de la apertura del marcador de Alexis Mac Allister.

Más tarde, ya en el tiempo suplementario, Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles que sellaron el triunfo argentino y la clasificación a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles.

Seis personas sufrieron emergencias cardíacas durante el partido

Además del fallecimiento registrado en Caballito, el SAME atendió otras seis emergencias cardíacas entre las 22:41 del sábado y la 1:27 del domingo, tanto durante el encuentro como después del final del partido.

El primer caso ocurrió a las 22:41, cuando un hombre de 45 años fue trasladado desde la avenida Rivadavia al Hospital Piñero tras presentar dolor de pecho, dificultad para hablar y adormecimiento de un brazo, síntomas compatibles con un posible infarto.

Media hora más tarde, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia en el barrio de Palermo. Fue asistido por personal del SAME y logró recuperarse sin necesidad de ser derivado a un hospital.

A las 23:43, casi en simultáneo con el fallecimiento registrado en Caballito, una mujer de 86 años, con antecedentes cardíacos, fue encontrada inconsciente en una vivienda ubicada en la zona de Jorge Newbery y Ciudad de la Paz. Tras recibir atención médica recuperó el conocimiento y no requirió internación.

Durante la madrugada continuaron las asistencias. Una mujer de 74 años fue trasladada al Hospital Cecilia Grierson luego de sufrir un fuerte dolor precordial acompañado de dificultades para respirar en Villa Lugano.

Más tarde, a la 1:14, un hombre de 48 años ingresó al Hospital Rivadavia por un cuadro de dolor en el pecho. Apenas trece minutos después, una mujer de 38 años, residente del barrio Padre Mugica, también fue derivada al mismo centro de salud tras presentar problemas respiratorios.

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