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"Es especial, pero...": el inesperado análisis de Julián Álvarez de cara al cruce con Inglaterra

El delantero de la Selección Argentina palpitó el trascendental choque del miércoles en Atlanta y analizó las virtudes del equipo comandado por Thomas Tuchel.

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Foto: Reuters 

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La inminencia de uno de los enfrentamientos más cargados de contenido simbólico del fútbol mundial ya se vive con enorme intensidad en la concentración nacional, aunque sus propios protagonistas prefieren resguardar el enfoque estrictamente deportivo de la cita. El delantero de la Selección Argentina, Julián Álvarez, autor de un golazo clave para el triunfo por 3-1 ante Suiza en cuartos de final, palpitó el cruce de semifinales del Mundial ante Inglaterra, este miércoles desde las 16, y pese a reconocer que será un encuentro especial por la rivalidad histórica entre ambos, reconoció que "no deja de ser un partido".

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El atacante cordobés del Atlético de Madrid se prestó a un diálogo reflexivo con los medios oficiales de la federación internacional para desmenuzar las sensaciones del plantel antes de pisar el Mercedes-Benz Stadium. En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el cordobés se refirió a la carga emotiva que tendrá el cruce ante los ingleses que revive aquel encuentro de cuartos de final de México 86 poco después de la Guerra de Malvinas. Con absoluta naturalidad, el ex River Plate manifestó: "No sé si presión, va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido", una declaración que se alinea de forma directa con la postura manifestada previamente por el director técnico Lionel Scaloni.

El foco de la delegación se mantiene inalterable respecto de la gran meta colectiva que desvela a todo un país. "Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo, vamos a dejar todo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto", expresó Álvarez, dejando en claro que el grupo no se conforma con lo realizado hasta el momento en territorio norteamericano. Asimismo, el atacante de la Scaloneta analizó el poderío del rival: "A Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales, sabemos que no va a ser fácil", valorando las virtudes de los dirigidos por Thomas Tuchel.

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El delantero analizó las dificultades experimentadas en las rondas de eliminación directa y destacó la capacidad de resiliencia de la plantilla nacional.

La andadura del representativo sudamericano por la actual cita ecuménica ha demandado una madurez extrema para sacar adelante compromisos sumamente cerrados. El surgido en River describió cómo ha sido el recorrido de este grupo en la Copa del Mundo, en la que superó los tres partidos de eliminación directa con lo justo, reconociendo que los compromisos de la fase de grupos en teoría podían llegar a ser fáciles, pero había que jugarlos. El delantero valoró la mentalidad de sus compañeros al afirmar que "los otros partidos nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo tiene todo, sabe adaptarse a cada momento y luchamos hasta el final", ponderando la enorme competencia interna que obliga a cada futbolista a brindarse al máximo por la camiseta.

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El atacante cordobés compartió el orgullo que representa compartir el frente de ataque con el capitán del seleccionado nacional en la máxima cita.

La continuidad del proyecto futbolístico iniciado en Medio Oriente se erige como una de las principales fortalezas del equipo. El futbolista valoró que la base no sufrió demasiadas alteraciones respecto de la consagración anterior, lo que les permite sostener un funcionamiento aceitado. Finalmente, Álvarez cerró expresando su admiración por compartir el campo de juego con el gran referente de la época: "Crecí viéndolo jugar, el ídolo mío y de mi hermano, y hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él, lograr otra cosa importante en la selección argentina, acompañarlo y ayudarlo, es un sueño cumplido", una frase que sintetiza el sentimiento de una generación que sueña con otra jornada histórica el próximo miércoles en Atlanta.

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