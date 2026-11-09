El posteo de Daniela Christiansson a Maxi López, en medio de la nueva denuncia de Wanda contra Mauro Icardi

“Yo más, hermosa”, comentó Maxi, dejando en evidencia el gran presente sentimental que atraviesan.

Aunque ninguno de los dos hizo referencia directa a Mauro Icardi, la publicación coincidió con las repercusiones del nuevo escándalo judicial que involucra al delantero y a Wanda Nara.

Después de varios años viviendo en Europa, Daniela Christiansson decidió trasladarse desde Suiza a Buenos Aires junto a su madre y sus hijos menores, Ella y Lando, para instalarse con Maxi López.

La pareja comparte distintos momentos de su vida cotidiana en las redes sociales, donde muestra cómo transcurre esta nueva etapa familiar.

Uno de los aspectos más importantes de la mudanza es la posibilidad de que los hijos menores de Maxi compartan más tiempo con sus hermanos mayores, fruto de la relación que el exfutbolista mantuvo con Wanda Nara.

En medio de esta nueva dinámica, Daniela y Maxi no dejan de dedicarse mensajes románticos y de mostrar públicamente el buen momento que atraviesan.

El gesto de Benjamín Vicuña en medio de la polémica con Mauro Icardi

La publicación de Daniela Christiansson no fue el único gesto familiar que llamó la atención durante los últimos días.

En medio de la repercusión por el episodio ocurrido en Nordelta, Benjamín Vicuña también compartió una imagen abrazado a su hijo menor, Amancio, en una publicación que coincidió con el momento de mayor exposición del conflicto.

Según la información difundida sobre lo sucedido en la propiedad de Mauro Icardi, durante el episodio se encontraban allí el futbolista, la China Suárez, Rufina Cabré y las dos hijas del delantero.

Por su parte, Amancio y Magnolia estaban con Benjamín Vicuña, por lo que no habrían presenciado los hechos denunciados.

Si bien no existen elementos que permitan confirmar que las publicaciones de Daniela Christiansson o Benjamín Vicuña hayan sido indirectas dirigidas a Icardi, ambas aparecieron en medio de la repercusión mediática del caso.

Así, mientras la Justicia continúa investigando lo ocurrido en Nordelta, Maxi López y Daniela Christiansson eligieron mostrar su felicidad familiar con una romántica declaración de amor que generó repercusión en las redes sociales.