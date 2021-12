Una reconocida infectóloga alertó sobre el "clima de falsa post pandemia" y pidió aplicar el pase sanitario en más actividades

La especialista en clínica médica y miembro de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), estima que si el pase “va a ayudar a que un mayor porcentaje de la población esté vacunado, nos vamos a beneficiar todos y todas”.

“El pase sanitario ayuda justamente a estimular la vacunación en personas que tal vez como tienen una baja percepción del riesgo no se vacunan, porque piensan que no necesitan hacerlo, pero tal vez estas personas sí decidan vacunarse para poder ir a la cancha, para poder ir a un recital, para poder ir a un bar, para poder ir a un boliche. Lamentablemente, no debemos pensar que la pandemia ya pasó, porque si pensamos eso, estamos en un problema”, resaltó Cahn, entrevistada vía Zoom por este medio.

La experta, hija del infectólogo Director Científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, hizo una radiografía de la situación epidemiológica, remarcó la importancia de la vacunación y de que todos tengan el esquema completo de dosis y brindó una serie de consejos para tener en cuenta de cara a los festejos de fin de año, y así detener la explosión de contagios.

-¿Qué precauciones deberíamos tomar durante las celebraciones de fin de año?

-Creo que hay que hay que volver al barbijo, que mucha gente ya lo abandonó, volver al lavado de manos, ventilar los ambientes, recordar que los aires acondicionados tipo split no filtran el aire, sino que lo recirculan, entonces si tenemos un aire de ese estilo tenemos que abrir un poco puertas y ventanas para renovar ese aire. Y esto de la mano de las vacunas, completando nuestros esquemas.

navidad.jpg

-¿Cuál es su visión de la situación epidemiológica actual, teniendo en cuenta los primeros casos de Ómicron, la circulación predominante de Delta en gran parte del mundo y el marcado aumento de contagios local?

-Delta es la variante que predomina en el mundo. Es la que más está circulando y en Argentina más del 95% de lo que circula del virus SARS-CoV-2 es de esa variante. A nivel local, se detectaron los primeros pacientes con Ómicron en Córdoba, San Luis y Santa Fe. Es probable que sigan apareciendo.

Por supuesto que estos hechos preocupan porque sabemos que Ómicron es una variante que es muy fácilmente transmisible de persona a persona, que tiene un periodo de incubación más corto, y que también la excreción viral -el tiempo en el que podemos liberar el virus- es mayor, por lo cual cobra muchísima importancia una vez más el rol de las vacunas en todo esto.

No solamente tener todos dos dosis de vacunas, sino que para quienes tienen que recibir tres dosis tener tres dosis y para quienes ya hayan pasado más de cinco o seis meses desde su segunda dosis o su tercera dosis, o sea, para quienes hayan pasado cinco o seis meses desde su esquema primario, que reciban el refuerzo, esto es crucial.

Omicron.jpg

-¿Por qué es importante recibir la dosis de refuerzo?

-Es muy importante para hacer frente a estas nuevas variantes del virus, que siguen apareciendo porque el virus sigue circulando y el virus también sigue circulando porque no tenemos a toda la población mundial vacunada, porque hay un acceso, distribución y reparto muy inequitativo de las vacunas. Mientras haya zonas del mundo con coberturas de vacunación tan bajas, el virus va a seguir circulando y se pueden seguir generando variantes.

-¿Qué le diría a los padres de niños de 3 a 11 años que tienen dudas sobre vacunar a sus hijos?

-Les diría que ya tenemos evidencia científica suficiente de los principales resultados, estudios de Fase I y Fase II que investigan no sólo la eficacia, sino sobre todo la seguridad de las vacunas.

La vacuna de Sinopharm, que es una vacuna a virus inactivado, es un tipo que ya venimos usando hace años en Argentina. En el Calendario Nacional de Vacunación, tenemos otras vacunas a virus inactivados como la de la Hepatitis A, la de la Polio (poliomielitis), con muy buenos resultados de eficacia y seguridad.

Vacunación niños (1).jpg Vacunación de COVID 19 para niños: ¿Cuántos ya recibieron su dosis? (Foto: archivo)

En la página del Ministerio de Salud de la Nación, todos pueden acceder y ver el informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, con los primeros 2 millones de niños y niñas entre 3 y 11 años vacunados con Sinopharm, con un muy buen perfil de seguridad.

Para justamente para poder lograr esa protección colectiva, esas coberturas mayores al 95%, necesitamos vacunar a todos desde los 3 años.

Cada día se suman más países que van vacunando a niños y niñas porque se sabe cuál es la estrategia de vacunación para poder lograr esa inmunidad y protección para toda la población, que es incluyendo también a niños y niñas. Así que no lo duden y sobre todo que no se dejen confundir por información falsa y, en muchos casos, malintencionada o que tiene cuestiones políticas detrás, pero que no tiene que ver con lo que es la evidencia científica.

-En relación al aumento de contagios diarios en Argentina, ¿qué explica el actual pico de casos de coronavirus?

-Lo que estamos viendo en Argentina es un aumento en el número de casos que se viene acelerando bastante en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días. Eso a priori tiene dos explicaciones.

Creo que algo muy importante es que las vacunas son víctimas de su propio éxito y gracias a que Argentina tuvo y está teniendo una buena adherencia a la vacunación, a pesar de que hay algunos grupos etarios que son más complicados, como el que va de 18 a 40 años, que es complejo en parte que inicien los sistemas y en otros que los completen. Lo que se da sobre todo en estos grupos es una baja percepción del riesgo de enfermedad porque la gente joven piensa que si tiene Covid-19 va a tener una forma leve o asintomática.

playa coronavirus.jpg

-¿Cuáles son las particularidades de la vacuna contra el Covid-19?

-El objetivo principal de la vacuna contra el coronavirus es prevenir las formas graves, las hospitalizaciones y la muerte. No tienen un fin esterilizante. Es decir que el objetivo principal de la vacunación de la población no es disminuir la circulación, pero es verdad que si uno logra coberturas altas de vacunación, por arriba del 90% o 95%, la circulación del virus puede disminuir. Esto se denomina inmunidad de rebaño.

Por supuesto que todavía no estamos en esa situación, pero hay un beneficio individual que tienen las vacunas en cuanto a la protección contra formas graves hospitalizaciones y muertes, pero también un beneficio colectivo, que tiene que ver con proteger a personas que son más vulnerables.

-¿Son las vacunas suficientes para evitar que se estrese el sistema de salud?

-No. Es muy importante que todas las personas a partir de los 3 años de edad se vacunen contra el Covid-19. Las vacunas son súper necesarias, pero no son suficientes. También es importante el uso del barbijo, la ventilación de los ambientes, el lavado de manos. Se vive o se respira un clima de falsa post pandemia, como una sensación de que la pandemia ya pasó. Lamentablemente no porque vemos que hay variantes nuevas, vemos lo que está pasando en Europa.

Esto es una muestra que lamentablemente lo que está sucediendo es que la pandemia no terminó, entonces tenemos que entender eso para no aflojar con los cuidados y más en este momento que se vienen reuniones de fin de año, Navidad, Año Nuevo, las merecidas vacaciones de verano, pero también está más que nunca latente el riesgo de que se acentúe el impacto de la nueva ola que ya estamos sufriendo.

Cuando pensamos la pandemia la tenemos que ver no solamente como un problema sanitario. La pandemia es un problema tan grave y tan grande porque es multifactorial: tiene una parte sanitaria epidemiológica muy importante, pero también está la parte social, la pata psicológica, el costado económico, son muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizarlo, con lo cual hay que seguir insistiendo con la vacunación y los cuidados.