El homenaje a Messi en el clásico rosarino tuvo un momento inesperado: el gesto de Di María

Di María se sumó al homenaje a Messi

El gesto del capitán de Central se produjo mientras los jugadores de ambos equipos y el cuerpo arbitral respetaban la iniciativa de la AFA.

A pesar de tratarse de uno de los partidos con mayor rivalidad del fútbol argentino, tanto los futbolistas de Rosario Central como los de Newell’s participaron del reconocimiento al delantero rosarino por su extensa trayectoria con la Selección.

El homenaje tuvo además un condimento especial por el vínculo de Messi con Rosario y, particularmente, con Newell’s.

El capitán de Central, en cambio, quedó en el centro de la escena por el vínculo de amistad que mantiene con Messi y por la ovación que recibió de los hinchas del Canalla durante ese momento.

El homenaje de Newell’s a Messi

Newell’s también tuvo un gesto especial con el astro argentino. Los futbolistas de la Lepra disputaron el clásico con un parche alusivo a Messi en el pecho de la camiseta.

La elección no fue casual: el delantero realizó parte de sus primeros pasos futbolísticos en las divisiones inferiores del club rosarino y siempre manifestó su identificación con la institución.

De esta manera, el homenaje al capitán de la Selección se hizo presente en un clásico que, además de la histórica rivalidad entre ambos equipos, tuvo como escenario la ciudad natal de Messi.

La medida de la AFA para despedir a Messi

El particular momento vivido en el clásico rosarino formó parte de una iniciativa impulsada por la AFA para reconocer la trayectoria de Messi con la Selección argentina.

La medida establece que los partidos de la fecha se detengan cuando se cumplan 10 minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en homenaje al futbolista.

La iniciativa alcanza a las distintas categorías y disciplinas del fútbol masculino y femenino, incluyendo fútbol once, futsal y fútbol playa.

Además, los clubes deben reproducir en sus pantallas gigantes el video institucional elaborado por la AFA para homenajear al rosarino.

La Liga Profesional también convocó a los hinchas a participar del reconocimiento: “Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!”.