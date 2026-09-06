Un actor de primer nivel reveló que se separó de su esposa después de 35 años: "La vida"

“Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito. Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos", expresó. Para el artista, el balance de esa etapa es positivo, especialmente por la familia que lograron formar.

Durante la entrevista también surgió la pregunta acerca de qué llevó a la pareja a tomar esta determinación luego de tantos años. Sin entrar en detalles personales, Martín vinculó la decisión con las transformaciones que experimentaron individualmente y con las distintas maneras de entender la vida que fueron desarrollando.

“Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida”, explicó, quien en otra oportunidad había relatado que llegó a conocer a Giuliani gracias a un amigo en común.

En todo momento, buscó remarcar que la separación no impidió que ambos conservaran una relación basada en el cariño y, especialmente, en el respeto. En esa línea, planteó la importancia de poder continuar unidos desde otro lugar: “Todo se tiene que hacer con amor, con respeto y entendiendo que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia”.

El actor también reconoció que la posibilidad de mantener ese vínculo está relacionada con la manera en que se produjo la ruptura y con el hecho de que pudieron cerrar esa etapa sin grandes conflictos. “Sí, porque si no hubiese terminado bien sería mucho más complejo”, sostuvo el artista, que recientemente también había hablado sobre la posibilidad de volver a enamorarse y de abrirse nuevamente a una relación.

Finalmente, Martín reveló un detalle sobre la dinámica que mantiene actualmente con quien fue su esposa. Aunque ya no comparten la vida cotidiana como pareja, continúan teniendo una comunicación frecuente: “Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”.

Cómo fue la relación de Martín Seefeld y Valeria Giuliani

Martín Seefeld y Valeria Giuliani construyeron una relación que se extendió durante 35 años y que comenzó de una manera bastante particular. Se conocieron a través de un amigo en común, quien en ese momento era expareja de ella. El actor contó en distintas entrevistas que decidió aceptar aquella presentación y que, con el tiempo, Giuliani se convirtió en su compañera de vida. En 2012, cuando llevaban 22 años juntos, Seefeld definía a su esposa como “mi gran amor” y destacaba que ambos disfrutaban compartir la vida y tomársela con humor.

A lo largo de las décadas, la pareja mantuvo un perfil muy bajo y alejado de los escándalos mediáticos. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Lola y Pedro, y el actor siempre se mostró muy cercano a su familia. En entrevistas anteriores había contado que buscaba ser un padre presente y que disfrutaba especialmente de compartir tiempo y conversaciones con sus hijos. En 2022, incluso, hablaba de Giuliani como su mujer y aseguraba que llevaban 33 años de relación.

La última etapa pública de la pareja estuvo marcada por la continuidad de ese vínculo familiar y por la valoración que Seefeld hacía de la historia compartida. Todavía en agosto de 2025, durante una entrevista con LA NACION, el actor hacía referencia a sus 35 años junto a Giuliani al recordar su matrimonio y hablaba de los años de convivencia con naturalidad. En ese momento, además, se refería a la vida en pareja y a los aprendizajes construidos durante tantos años.