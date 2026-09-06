A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sorpresa

Un actor de primer nivel reveló que se separó de su esposa después de 35 años: "La vida"

Un reconocido actor confesó que se separó de su esposa después de 35 años de relación. La pareja, que tiene dos hijos en común, decidió tomar caminos separados luego de atravesar distintos procesos personales a lo largo de las últimas décadas.

6 sept 2026, 18:53
Banner seguínos en google Primicias Ya
Un actor de primer nivel reveló que se separó de su esposa después de 35 años: La vida

Un actor de primer nivel reveló que se separó de su esposa después de 35 años: "La vida"

Un actor de primer nivel reveló que se separó de su esposa después de 35 años: La vida

Un actor de primer nivel reveló que se separó de su esposa después de 35 años: "La vida"

Martín Seefeld sorprendió al hablar públicamente sobre una situación de su vida privada que hasta ahora había mantenido lejos de los medios. Durante su participación en Almorzando con Juana (eltrece) el actor confirmó que está separado de Valeria Giuliani, su pareja durante 35 años y madre de sus hijos, Pedro y Lola.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del actor, quien históricamente mantuvo un perfil reservado respecto de su intimidad. Sin embargo, durante la charla televisiva decidió referirse a la nueva realidad que atraviesa y dejó en claro que la ruptura no significó el final del afecto ni del vínculo que construyeron a lo largo de las décadas.

Leé también

Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

Al ser consultado sobre Giuliani y la relación que mantienen actualmente, Seefeld no dudó en destacar el lugar que ella continúa ocupando en su vida. Es muy amiga, pero es la vida, expresó con naturalidad al referirse a quien fue su compañera durante más de tres décadas.

En ese sentido, el actor se mostró lejos de pensar la separación como un punto final absoluto y habló sobre la posibilidad de que las circunstancias personales puedan modificarse con el paso del tiempo: En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda.

Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito. Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos", expresó. Para el artista, el balance de esa etapa es positivo, especialmente por la familia que lograron formar.

Durante la entrevista también surgió la pregunta acerca de qué llevó a la pareja a tomar esta determinación luego de tantos años. Sin entrar en detalles personales, Martín vinculó la decisión con las transformaciones que experimentaron individualmente y con las distintas maneras de entender la vida que fueron desarrollando.

Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida, explicó, quien en otra oportunidad había relatado que llegó a conocer a Giuliani gracias a un amigo en común.

En todo momento, buscó remarcar que la separación no impidió que ambos conservaran una relación basada en el cariño y, especialmente, en el respeto. En esa línea, planteó la importancia de poder continuar unidos desde otro lugar: Todo se tiene que hacer con amor, con respeto y entendiendo que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia.

El actor también reconoció que la posibilidad de mantener ese vínculo está relacionada con la manera en que se produjo la ruptura y con el hecho de que pudieron cerrar esa etapa sin grandes conflictos. Sí, porque si no hubiese terminado bien sería mucho más complejo, sostuvo el artista, que recientemente también había hablado sobre la posibilidad de volver a enamorarse y de abrirse nuevamente a una relación.

Finalmente, Martín reveló un detalle sobre la dinámica que mantiene actualmente con quien fue su esposa. Aunque ya no comparten la vida cotidiana como pareja, continúan teniendo una comunicación frecuente: Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho.

Cómo fue la relación de Martín Seefeld y Valeria Giuliani

Martín Seefeld y Valeria Giuliani construyeron una relación que se extendió durante 35 años y que comenzó de una manera bastante particular. Se conocieron a través de un amigo en común, quien en ese momento era expareja de ella. El actor contó en distintas entrevistas que decidió aceptar aquella presentación y que, con el tiempo, Giuliani se convirtió en su compañera de vida. En 2012, cuando llevaban 22 años juntos, Seefeld definía a su esposa como “mi gran amor” y destacaba que ambos disfrutaban compartir la vida y tomársela con humor.

A lo largo de las décadas, la pareja mantuvo un perfil muy bajo y alejado de los escándalos mediáticos. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Lola y Pedro, y el actor siempre se mostró muy cercano a su familia. En entrevistas anteriores había contado que buscaba ser un padre presente y que disfrutaba especialmente de compartir tiempo y conversaciones con sus hijos. En 2022, incluso, hablaba de Giuliani como su mujer y aseguraba que llevaban 33 años de relación.

La última etapa pública de la pareja estuvo marcada por la continuidad de ese vínculo familiar y por la valoración que Seefeld hacía de la historia compartida. Todavía en agosto de 2025, durante una entrevista con LA NACION, el actor hacía referencia a sus 35 años junto a Giuliani al recordar su matrimonio y hablaba de los años de convivencia con naturalidad. En ese momento, además, se refería a la vida en pareja y a los aprendizajes construidos durante tantos años.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Martín Seefeld

Lo más visto