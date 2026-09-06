El preocupante mensaje de Thiago Medina en medio de la causa por abuso sexual: "Estoy para atrás"

De esta manera, el exparticipante del reality dejó en claro que atraviesa una etapa diferente a la que acostumbró a mostrar después de su paso por Gran Hermano, cuando comenzó a ganar popularidad y a generar contenido para las redes sociales.

En el cierre de su mensaje, Medina volvió a referirse a las dificultades económicas que enfrenta y remarcó que, pese a las circunstancias, está dispuesto a trabajar para salir adelante. “Estamos para atrás, para atrás. ¡Hay que laburar! Los quiero”, concluyó.

Cuándo serán las pericias psicológicas a Thiago Medina

Días después de que se hiciera efectiva la denuncia por abuso sexual presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, circularon rumores que indicaban que Thiago Medina no se había presentado a declarar ante la Justicia. Sin embargo, se trató de una fake news, ya que la audiencia había sido suspendida.

En diálogo con TN Show, Guillermo Baqué, abogado de la familia de Ledesma, contó que las pericias psicológicas al ex Gran Hermano se realizarán el 6 y 13 de mayo de 2027 en la sede de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de La Matanza.

Después de la imputación en su contra, este medio intentó contactarse en dos oportunidades con Medina, pero nunca respondió los mensajes.