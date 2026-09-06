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El preocupante mensaje de Thiago Medina en medio de la causa por abuso sexual: "Estoy para atrás"

Thiago Medina reveló en sus historias de Instagram que atraviesa un difícil momento a nivel personal, en medio de la causa por abuso sexual iniciada por su prima, Iara Agustina Ledesma.

6 sept 2026, 20:19
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El difícil momento de Thiago Medina en medio de la causa por abuso: Estoy para atrás

El difícil momento de Thiago Medina en medio de la causa por abuso: "Estoy para atrás"

El difícil momento de Thiago Medina en medio de la causa por abuso: Estoy para atrás

El difícil momento de Thiago Medina en medio de la causa por abuso: "Estoy para atrás"

Thiago Medina sorprendió a sus seguidores al revelar que comenzó una nueva actividad laboral en medio de un momento complicado a nivel económico. El exparticipante de Gran Hermano contó en sus redes sociales que decidió comenzar a trabajar como repartidor para una conocida plataforma de delivery.

La noticia fue compartida por él a través de sus historias de Instagram, donde mostró parte de esta nueva rutina y explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión. Según relató, en los últimos tiempos las oportunidades vinculadas a las redes sociales y a la publicidad disminuyeron considerablemente. Cabe recordar que hace poco tiempo fue denunciado por abuso sexual por su prima, Iara Agustina Ledesma, y la Justicia investiga.

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Acá andamos. La situación de influencer está para atrás, así que estamos yendo a hacer delivery, gente”, expresó el joven al contarles a sus seguidores que actualmente tiene menos propuestas comerciales y trabajos relacionados con su exposición en redes.

Lejos de ocultar la situación que atraviesa, Thiago decidió compartirla públicamente y hasta aprovechó para pedirles a sus seguidores que lo tengan en cuenta si necesitan solicitar algún pedido. “Así que ya saben, cualquier cosa si necesitan un pedido manden un mensajito por acá ”, manifestó Medina.

De esta manera, el exparticipante del reality dejó en claro que atraviesa una etapa diferente a la que acostumbró a mostrar después de su paso por Gran Hermano, cuando comenzó a ganar popularidad y a generar contenido para las redes sociales.

En el cierre de su mensaje, Medina volvió a referirse a las dificultades económicas que enfrenta y remarcó que, pese a las circunstancias, está dispuesto a trabajar para salir adelante. “Estamos para atrás, para atrás. ¡Hay que laburar! Los quiero”, concluyó.

Cuándo serán las pericias psicológicas a Thiago Medina

Días después de que se hiciera efectiva la denuncia por abuso sexual presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, circularon rumores que indicaban que Thiago Medina no se había presentado a declarar ante la Justicia. Sin embargo, se trató de una fake news, ya que la audiencia había sido suspendida.

En diálogo con TN Show, Guillermo Baqué, abogado de la familia de Ledesma, contó que las pericias psicológicas al ex Gran Hermano se realizarán el 6 y 13 de mayo de 2027 en la sede de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de La Matanza.

Después de la imputación en su contra, este medio intentó contactarse en dos oportunidades con Medina, pero nunca respondió los mensajes.

     

 

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