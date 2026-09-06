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El ácido palito de Luck Ra contra La Joaqui tras conocerse su romance con Tiago PZK: "De los cuernos..."

En medio de las versiones que vinculan a La Joaqui sentimentalmente con Tiago PZK, Luck Ra realizó una publicación en redes sociales que rápidamente fue interpretada como una nueva indirecta hacia la intérprete.

6 sept 2026, 18:01
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El ácido palito de Luck Ra contra La Joaqui tras conocerse su romance con Tiago PZK: De los cuernos...
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Luck Ra confirmó sin mencionar nombres que La Joaqui estaría saliendo con Tiago PZK, uno de sus ex amigos más cercanos, y sus declaraciones generaron un nuevo capítulo en la polémica separación de la pareja. La versión tomó fuerza luego de que la artista fuera vista junto al músico durante un paseo por Buenos Aires, acompañada por sus dos hijas.

El conflicto comenzó después de que la intérprete de RKT dejara entrever que el cordobés le habría sido infiel durante la relación. Frente a esas acusaciones, él decidió salir a responder públicamente y negó haber engañado a su expareja.

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Sin embargo, en medio de su descargo, el cuartetero hizo referencia al presente sentimental de ella y aseguró que estaría en pareja con una persona de su círculo íntimo. Aunque evitó dar el nombre, sus palabras rápidamente fueron vinculadas con el músico, debido a la amistad que ambos mantuvieron durante los últimos años y de esas imágenes que se habían viralizado.

Luego de las declaraciones, la artista decidió responder de manera súper extensa y se refirió específicamente al vínculo que mantiene con quien sería su nuevo novio. En su descargo, entre otras cosas, explicó que conoce al músico desde mucho antes de haber comenzado su relación con el cordobés y remarcó que entre ambos existe una historia propia.

En su descargo, cuestionó que Luck Ra definiera a Tiago como un “ex gran amigo” y sostuvo que esa descripción no refleja la verdadera naturaleza del vínculo que mantienen desde hace años. Según explicó, ambos se conocen desde chicos y atravesaron diferentes momentos de sus vidas, por lo que su relación no habría comenzado a partir de su separación.

Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad ”, expresó La Joaqui en su fuerte descargo, donde además cuestionó que su expareja expusiera públicamente aspectos de su vida privada.

Cuál fue el palito de Luck Ra a La Joaqui y Tiago PZK

En ese contexto, Luck Ra volvió a agregar picante a la situación con un video que compartió en su cuenta de TikTok. El cordobés eligió musicalizar la publicación con “Fue culpa tuya”, una canción que interpreta junto a Tiago PZK, justamente el artista señalado en las últimas horas por su supuesto vínculo con su expareja.

La elección del tema no parece haber sido azar, especialmente por el momento en el que decidió publicarlo. “De la muerte y de los cuernos nadie se salvó. Yo pensé que sí, pero mi día llegó, me enamoré y qué mal me salió", dice la letra que decidió elegir.

En pocas palabras

  • Luck Ra confirmó indirectamente el romance de La Joaqui con Tiago PZK.
  • La Joaqui respondió al cordobés criticando la definición de su vínculo con Tiago PZK como "ex gran amigo".
  • Luck Ra publicó un video en TikTok con una canción de su autoría con Tiago PZK, interpretando una letra sobre "los cuernos".
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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