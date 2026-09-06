El ácido palito de Luck Ra contra La Joaqui tras conocerse su romance con Tiago PZK: "De los cuernos..."

En su descargo, cuestionó que Luck Ra definiera a Tiago como un “ex gran amigo” y sostuvo que esa descripción no refleja la verdadera naturaleza del vínculo que mantienen desde hace años. Según explicó, ambos se conocen desde chicos y atravesaron diferentes momentos de sus vidas, por lo que su relación no habría comenzado a partir de su separación.

“Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad ”, expresó La Joaqui en su fuerte descargo, donde además cuestionó que su expareja expusiera públicamente aspectos de su vida privada.

Cuál fue el palito de Luck Ra a La Joaqui y Tiago PZK

En ese contexto, Luck Ra volvió a agregar picante a la situación con un video que compartió en su cuenta de TikTok. El cordobés eligió musicalizar la publicación con “Fue culpa tuya”, una canción que interpreta junto a Tiago PZK, justamente el artista señalado en las últimas horas por su supuesto vínculo con su expareja.

La elección del tema no parece haber sido azar, especialmente por el momento en el que decidió publicarlo. “De la muerte y de los cuernos nadie se salvó. Yo pensé que sí, pero mi día llegó, me enamoré y qué mal me salió", dice la letra que decidió elegir.