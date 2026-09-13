Fuerte choque en la Ruta 11: el diputado Aldo Leiva impactó contra un camión

Cómo fue el accidente de Aldo Leiva en la Ruta 11

El choque tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1019, dentro de la jurisdicción de Colonia Benítez. Por el momento, las causas que provocaron el impacto continúan bajo investigación.

Luego del accidente, las autoridades desplegaron un operativo para asistir a los protagonistas y realizar las pericias correspondientes. La Policía Caminera también intervino para ordenar la circulación en el sector.

Las imágenes tomadas después del siniestro mostraron a Aldo Leiva de pie junto a la ruta, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se inspeccionaban los vehículos involucrados.

La investigación deberá determinar la mecánica del choque y establecer qué circunstancias derivaron en la colisión entre el automóvil y el camión.

Qué resultado dieron los controles de alcoholemia

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia luego del accidente.

Los resultados fueron negativos para los dos involucrados: tanto Aldo Leiva como el conductor del camión registraron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

El resultado quedó incorporado a las actuaciones iniciadas después del siniestro. De esta manera, los controles realizados en el lugar descartaron la presencia de alcohol en los conductores como factor asociado al accidente.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las pericias para determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Qué pasó con el tránsito en la Ruta Nacional 11

Como consecuencia del impacto, uno de los carriles de la Ruta Nacional 11 quedó parcialmente bloqueado, lo que provocó demoras para los vehículos que circulaban por la zona.

Ante esta situación, efectivos de la Policía Caminera implementaron un operativo especial para ordenar el tránsito y preservar la seguridad de quienes transitaban por el sector mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

La circulación fue regulada durante varias horas hasta que pudieron completarse las tareas vinculadas con el accidente y retirarse los vehículos involucrados.

Las autoridades aguardan ahora el resultado de las pericias técnicas para avanzar en la reconstrucción del hecho.

Quién es Aldo Leiva, el diputado nacional y excombatiente de Malvinas

Aldo Adolfo Leiva es diputado nacional por Chaco y excombatiente de la Guerra de Malvinas. También fue intendente de General José de San Martín, localidad chaqueña donde nació.

Leiva pertenece a la denominada clase 1963 y fue convocado al servicio militar obligatorio durante el conflicto del Atlántico Sur. Tenía 18 años cuando fue enviado a Malvinas, después de realizar su instrucción militar en el Regimiento de Infantería de Monte Caseros, en Corrientes.

Con el paso de los años, su condición de veterano de guerra se convirtió en uno de los aspectos centrales de su trayectoria pública y política.

En diciembre de 2019 asumió como diputado nacional, en representación de Chaco, y durante sus primeros años en la Cámara de Diputados fue destacado en distintas oportunidades por su asistencia a las sesiones.

Su historia como excombatiente también le otorgó visibilidad a nivel nacional. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo de 2023, cuando el entonces presidente Alberto Fernández lo mencionó públicamente durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Tras el accidente ocurrido este sábado en la Ruta Nacional 11, Leiva fue asistido en el lugar y, según la evaluación médica inicial, no sufrió lesiones de consideración. Las causas del choque permanecen bajo análisis de las autoridades.