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Una fuerte nevada sorprendió a Córdoba y obligó a cerrar el Camino de las Altas Cumbres

El fenómeno incluyó a varias localidades por lo que la Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta E-34. Rige una alerta amarilla y hay riesgo de hielo en la calzada.

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Nieve en el sur de Chaján

Nieve en el sur de Chaján, Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

Córdoba amaneció nuevamente cubierta de nieve este sábado, con postales invernales en las Altas Cumbres y en distintas localidades del sur provincial. El fenómeno alcanzó a zonas como Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras, donde los vecinos registraron la caída de copos durante las primeras horas del día.

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Más de 170 personas que quedaron varadas por un fuerte temporal de nieve en el Balcón del Pissis fueron rescatadas. (Foto: Gendarmería Nacional Argentina﻿)

El marcado descenso de la temperatura también obligó a tomar medidas preventivas. La Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta provincial E-34, el corredor que atraviesa las Altas Cumbres, debido a la presencia de nieve y las condiciones adversas para la circulación.

Las imágenes del paisaje serrano rápidamente se viralizaron: distintos sectores de las sierras cordobesas quedaron cubiertos de blanco, mientras que en el sur de la provincia la nieve volvió a sorprender a los habitantes. El fenómeno también llegó hasta Justo Daract, en la provincia de San Luis.

La nevada tuvo mayor intensidad en las zonas serranas, aunque también se extendió hacia sectores del sur cordobés.

La nieve cubrió las Altas Cumbres de Córdoba. (Video: gentileza El Doce / Foto: Prensa Policía de Córdoba)

La nieve cubrió las Altas Cumbres de Córdoba. (Video: gentileza El Doce / Foto: Prensa Policía de Córdoba)

Entre las localidades donde se registró caída de nieve se encuentran:

  • Sampacho
  • Bulnes
  • Suco
  • Vizcacheras
  • Achiras

Esta última localidad, ubicada en una zona serrana, volvió a mostrar un paisaje completamente transformado por la nieve, con calles y campos cubiertos por un manto blanco.

Las Altas Cumbres fueron uno de los puntos donde el fenómeno se hizo más visible. Allí, la combinación entre altura, frío y humedad generó las condiciones necesarias para la aparición de nuevas nevadas.

Corte total en la ruta de las Altas Cumbres por la nieve

Ante la presencia de nieve y las bajas temperaturas, la Policía Caminera de Córdoba interrumpió completamente el tránsito en la ruta provincial E-34.

El corte afecta al camino que atraviesa las Altas Cumbres, uno de los principales corredores turísticos de la provincia, donde la acumulación de hielo sobre la calzada puede representar un peligro para los vehículos.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por las zonas afectadas y evitar desplazamientos innecesarios. El riesgo principal está asociado a la formación de hielo, que reduce la adherencia de los vehículos y aumenta las posibilidades de accidentes.

Volvió la nieve a Córdoba. (Foto: gentileza Puntal)

Volvió la nieve a Córdoba. (Foto: gentileza Puntal)

Alerta amarilla por nevadas en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para sectores del oeste de Córdoba.

Entre las áreas alcanzadas figuran:

  • Cruz del Eje
  • Villa Dolores
  • Cosquín
  • Salsacate
  • Villa Cura Brochero
  • Villa del Totoral
  • Parte de Jesús María

Según el pronóstico, las condiciones de frío y humedad podrían favorecer la continuidad de las nevadas durante las próximas horas, con posibilidad de que el fenómeno se mantenga hasta el domingo por la tarde en algunos sectores.

En pocas palabras

  • Fuerte nevada: Sorpresiva nevada cubrió varios puntos de Córdoba, incluyendo las Altas Cumbres.
  • Corte de ruta: La Policía Caminera cerró completamente la ruta provincial E-34 por nieve y hielo en la calzada.
  • Alerta meteorológica: El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas en sectores del oeste provincial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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