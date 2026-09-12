Una fuerte nevada sorprendió a Córdoba y obligó a cerrar el Camino de las Altas Cumbres

La nieve cubrió las Altas Cumbres de Córdoba. (Video: gentileza El Doce / Foto: Prensa Policía de Córdoba)

Entre las localidades donde se registró caída de nieve se encuentran:

Sampacho

Bulnes

Suco

Vizcacheras

Achiras

Esta última localidad, ubicada en una zona serrana, volvió a mostrar un paisaje completamente transformado por la nieve, con calles y campos cubiertos por un manto blanco.

Las Altas Cumbres fueron uno de los puntos donde el fenómeno se hizo más visible. Allí, la combinación entre altura, frío y humedad generó las condiciones necesarias para la aparición de nuevas nevadas.

Corte total en la ruta de las Altas Cumbres por la nieve

Ante la presencia de nieve y las bajas temperaturas, la Policía Caminera de Córdoba interrumpió completamente el tránsito en la ruta provincial E-34.

El corte afecta al camino que atraviesa las Altas Cumbres, uno de los principales corredores turísticos de la provincia, donde la acumulación de hielo sobre la calzada puede representar un peligro para los vehículos.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por las zonas afectadas y evitar desplazamientos innecesarios. El riesgo principal está asociado a la formación de hielo, que reduce la adherencia de los vehículos y aumenta las posibilidades de accidentes.

Volvió la nieve a Córdoba. (Foto: gentileza Puntal)

Alerta amarilla por nevadas en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para sectores del oeste de Córdoba.

Entre las áreas alcanzadas figuran:

Cruz del Eje

Villa Dolores

Cosquín

Salsacate

Villa Cura Brochero

Villa del Totoral

Parte de Jesús María

Según el pronóstico, las condiciones de frío y humedad podrían favorecer la continuidad de las nevadas durante las próximas horas, con posibilidad de que el fenómeno se mantenga hasta el domingo por la tarde en algunos sectores.