Jujuy Jiménez contó que su hermana es médium y cómo lo descubrió: "Es impresionante"

Sofía jujuy contó cómo se enteró que su hermana es medium

Jujuy Jiménez contó así una particular historia sucedidda en México donde su hermana Pilar sabía cosas de la vida de sus amigas sin siquiera conocerlas previamente.

"Una vez estábamos en México y vino una amiga mía mexicana con su hermana a visitarme porque sabía que yo estaba ahí. La Pilar no sabía quién era, la conoció por mí porque estaban ahí", indicó.

"Y cuando volvemos de comer la Pilar empieza a cambiar la voz, a hacer algo con la mano y a bajar información, a decirle cosas a mis amigas de su familia. Yo veía la cara de mis amigas sorprendidas, llorando una porque le hablaba de su abuelo con un mensaje concreto", siguió detallando.

"Es como que le llega la información y te dice: ¿te puedo hacer una pregunta? Y empieza ahí. Te juro que es impresionante y yo la he visto vivir esta situación con varios amigos", puso la modelo en contexto.

Y cerró: "Ella al principio lo rechazaba pero se dio cuenta que tuvo que aceptarlo y le dije que charle con gente, que se informe y haga cursos sobre el tema. Son mensajes muy claros que le bajan a ella que encima lo corrobora con la persona y se ponen hablar. Es creer o reventar, es muy loco".