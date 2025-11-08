Furor por la apertura de un local internacional en Argentina: dónde queda, qué vende y qué promociones ofrece

Embed

Promociones y actividades por la inauguración

Durante la jornada inaugural, Decathlon lanzó promociones exclusivas: las primeras 300 personas que ingresaron al local recibieron gift cards de entre $40.000 y $400.000, válidas por única vez ese mismo día, mientras que los primeros 500 compradores obtuvieron souvenirs de la marca.

Además, hubo shows en vivo, sorteos, exhibiciones deportivas y juegos interactivos, donde los visitantes pudieron personalizar camisetas y productos. Desde las 12 del mediodía también se habilitó la venta online a través de www.decathlon.com.ar, con logística a cargo de Ocasa.

La cadena de ropa deportiva francesa Decathlon.

Precios, empleos y tecnología

El local emplea a 100 personas, entre vendedores especializados, personal administrativo y logístico, y cuenta con cajas automáticas inteligentes que reconocen los productos sin necesidad de escanear códigos de barras.

En materia de precios, Decathlon busca posicionarse como una opción accesible y competitiva. Algunos valores observados durante la inauguración fueron:

Corpiños deportivos desde $19.900

Camperas inflables Forclaz a $119.900

Pantalones Quechua a $92.900

Toallas de secado rápido a $20.200

Antiparras para niños a $12.400

Cada línea cuenta con tres niveles de calidad y precio —principiante, intermedio y avanzado— para adaptarse a distintos perfiles de deportistas.

Pedro Aguirre Saravia, Sabine Moulliez y Manuel Antelo, socios en el Grupo One, que decidió traer la franquicia de Decathlon a la Argentina.

“Argentina es un mercado enorme y diverso, donde se practican todos los deportes y hay todos los climas”, destacó Antelo. En tanto, Aguirre Saravia señaló que esperan “ser muy competitivos” y confió en que “los impuestos bajen con el tiempo para mejorar los precios locales”.

Lo que viene: Kiabi y Naterial

El Grupo One también traerá al país otras marcas del grupo familiar Moulliez, dueños de más de 150 marcas en el mundo. En marzo de 2026 abrirá Kiabi, de ropa para toda la familia, en Florida y Corrientes, mientras que Naterial, especializada en muebles de exterior, llegará el mismo año.