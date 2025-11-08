En vivo Radio La Red
Furor por la apertura de un local internacional en Argentina: dónde queda, qué vende y qué promociones ofrece

Decathlon, la cadena francesa de ropa deportiva, volvió al país luego de una breve experiencia en 2001. Hubo acampe y expectativa por acceder a la tienda en su reestreno.

La cadena francesa Decathlon, líder mundial en artículos deportivos, abrió este sábado su primer local en la Argentina. La inauguración se realizó a las 9 de la mañana en el Complejo Al Río de Vicente López, junto al supermercado Carrefour, marcando así el regreso de la marca al país después de más de dos décadas.

Con una superficie de 3.000 metros cuadrados, la tienda ofrece más de 5.000 productos para 65 disciplinas deportivas, desde running, natación y pádel hasta golf, ciclismo, equitación y camping. Los clientes pueden acceder a una amplia variedad de marcas propias de Decathlon, como Quechua, Domyos, Tribord, Kipsta, Rockrider y Kuikma, entre otras.

El desembarco se concreta de la mano del Grupo One, conformado por el empresario Manuel Antelo y el matrimonio Sabine Moulliez y Pedro Aguirre Saravia, quienes ya instalaron la marca en Uruguay y Paraguay. Argentina es el tercer país de la región en recibir a Decathlon, y el grupo proyecta abrir 20 locales en los próximos años con una inversión de USD 100 millones.

Según adelantaron los directivos, en 2026 se inaugurarán nuevas tiendas en los shoppings Abasto y Alto Palermo, y otra en el interior del país —entre Rosario y Córdoba—. También evalúan aperturas en Mendoza, Salta, Tucumán, Neuquén y Mar del Plata, donde podría haber tiendas especializadas en deportes acuáticos.

Promociones y actividades por la inauguración

Durante la jornada inaugural, Decathlon lanzó promociones exclusivas: las primeras 300 personas que ingresaron al local recibieron gift cards de entre $40.000 y $400.000, válidas por única vez ese mismo día, mientras que los primeros 500 compradores obtuvieron souvenirs de la marca.

Además, hubo shows en vivo, sorteos, exhibiciones deportivas y juegos interactivos, donde los visitantes pudieron personalizar camisetas y productos. Desde las 12 del mediodía también se habilitó la venta online a través de www.decathlon.com.ar, con logística a cargo de Ocasa.

Precios, empleos y tecnología

El local emplea a 100 personas, entre vendedores especializados, personal administrativo y logístico, y cuenta con cajas automáticas inteligentes que reconocen los productos sin necesidad de escanear códigos de barras.

En materia de precios, Decathlon busca posicionarse como una opción accesible y competitiva. Algunos valores observados durante la inauguración fueron:

  • Corpiños deportivos desde $19.900
  • Camperas inflables Forclaz a $119.900
  • Pantalones Quechua a $92.900
  • Toallas de secado rápido a $20.200
  • Antiparras para niños a $12.400

Cada línea cuenta con tres niveles de calidad y precio —principiante, intermedio y avanzado— para adaptarse a distintos perfiles de deportistas.

Pedro Aguirre Saravia, Sabine Moulliez y Manuel Antelo, socios en el Grupo One, que decidi&oacute; traer la franquicia de Decathlon a la Argentina.&nbsp;

Pedro Aguirre Saravia, Sabine Moulliez y Manuel Antelo, socios en el Grupo One, que decidió traer la franquicia de Decathlon a la Argentina.

Argentina es un mercado enorme y diverso, donde se practican todos los deportes y hay todos los climas”, destacó Antelo. En tanto, Aguirre Saravia señaló que esperan “ser muy competitivos” y confió en que “los impuestos bajen con el tiempo para mejorar los precios locales”.

Lo que viene: Kiabi y Naterial

El Grupo One también traerá al país otras marcas del grupo familiar Moulliez, dueños de más de 150 marcas en el mundo. En marzo de 2026 abrirá Kiabi, de ropa para toda la familia, en Florida y Corrientes, mientras que Naterial, especializada en muebles de exterior, llegará el mismo año.

