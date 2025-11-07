El insólito motivo por el que se suspendió el jury a Makintach cuando iban a declarar los jueces del caso Maradona
El incidente obligó a reprogramar la audiencia para el lunes, luego de que la jornada debió ser levantada por un problema técnico. Se esperan los testimonios de los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.
Un curioso episodio obligó a suspender la audiencia del jury contra la jueza Julieta Makintach, en la que debían declarar los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes integraron el tribunal del juicio nulo por la muerte de Diego Maradona. La jornada se levantó minutos después de las 15 horas por un problema técnico.
La jornada, que se desarrollaba en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores de La Plata, se interrumpió repentinamente por un problema técnico y una filtración de agua desde el techo.
Cuando Savarino, juez del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, ya se encontraba sentado para prestar declaración, se cortó la luz por algunos segundos. Al restablecerse el servicio eléctrico, comenzó a caer agua del aire acondicionado, justo al lado del testigo.
Primero intentaron continuar: colocaron un balde y secaron el charco con un trapo mientras el conjuez Pablo Agustín Grillo Cioccini pedía seguir “en cuanto se pueda”. Sin embargo, el corte de energía había reiniciado el sistema de grabación, y los técnicos advirtieron que tomaría tiempo restablecerlo.
Finalmente, ante la imposibilidad de continuar, las partes acordaron suspender la audiencia. “La decisión de este jurado es pasar al día lunes su declaración, doctor. Le pido disculpas”, anunció el secretario del Jury, Ulises Giménez, pasadas las 15 horas.
Qué llegó a declarar el juez Savarino
Antes del apagón, Savarino alcanzó a explicar parte del protocolo de comunicación en el juicio por Maradona. “Hay una resolución de la Suprema Corte que dice que se pueden transmitir lineamientos, alegatos y sentencia, pero no testimoniales”, señaló.
También mencionó que había mantenido una reunión con Ezequiel Klass, del área de Comunicación, para coordinar el ingreso de fotógrafos y periodistas: “Entraron en dos grupos, eso fue acordado con él. Yo presenté un oficio”, alcanzó a decir antes de que se cortara la luz.
El magistrado mostró disposición para retomar su testimonio: “Vengo el lunes, tengo muchas ganas de declarar. Vengo todas las veces que hagan falta en cualquier horario”, expresó tras la suspensión.
Qué sigue en el jury contra Julieta Makintach
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados investiga el accionar de Julieta Makintach, una de las juezas del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, por presuntas irregularidades en el juicio declarado nulo por la muerte de Diego Maradona.
La audiencia continuará el lunes a las 9 de la mañana, cuando se espera que Savarino retome su declaración completa, seguido por la exposición de otros testigos clave.
La declaración que complicó a Makintach
La segunda jornada del juicio político a Julieta Makintach en La Plata comenzó con el testimonio del juez Ariel Alfredo Introzzi, su compañero del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Isidro, con quien mantenía un trato cotidiano en el edificio de la calle Ituzaingó.
También declaró el fiscal José Amallo, a cargo de la investigación sobre el documental, quien la complicó al asegurar que Makintach no era solo protagonista, sino también productora.
“Cuando uno ve este material no es que ella se prestó. Es un protagonismo que ha decidido mantener la Dra Makintanch. Todas las imágenes que habían captado al inicio no hubiese podido realizarse sin las autorizaciones y habilitaciones de la Dra Makintach. La que habilitó a que personal policial hiciera ingresar a Ponti (dueño de una productora), Vidal (amiga de la jueza) y Huarte (camarógrafo) fue ella”, aseguró el funcionario judicial de San Isidro.
Y agregó: “No solo fue la protagonista, fue una productora que colaboró en la producción de ella”.Sobre lo descubierto en la causa, dijo: “Nos sorprendió que cuando vemos el material había uno que estaba subtitulado en inglés, con una duración mayor. Ahí uno empieza a ver cierta relevancia de lo que teníamos enfrente. Yo pensé que estaba malinterpretando los hechos, que esto no podía ser así porque sería un bochorno. Ver por las cámaras de seguridad como ingresaba la Dra con cuatro personas, las tomas adentro del tribunal, pensaba ‘¿cómo se prestó a esto?”.