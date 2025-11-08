El lujoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por su aniversario que enfurecerá a Wanda Nara

Embed

Qué dijo Wanda Nara en el posteo contra la China Suárez

Wanda Nara estalló de furia tras enterarse de que Mauro Icardi le habría obsequiado un costoso bolso a la China Suárez, quien no dudó en mostrarlo en sus redes sociales. El gesto encendió la polémica, sobre todo porque, según trascendió, el futbolista no le habría hecho ningún regalo a su hija menor por su cumpleaños.

La empresaria, que suele expresarse sin filtro, volvió a apuntar contra la actriz, con quien mantiene un histórico enfrentamiento desde el recordado episodio del bolso Louis Vuitton. “Otra familia que te cargaste por zorra”, “otra revinculación que esta zorra…”, fueron algunas de las frases que rescató de su archivo, antes de lanzar un nuevo ataque: “¿Qué tan zorra podés ser?”

En su descargo más reciente, Wanda fue todavía más directa: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, escribió furiosa, dejando claro que su mensaje tenía destinataria.

Lejos de calmarse, la mediática redobló la apuesta y sumó más detalles del escándalo que ya fue bautizado como el “bolsogate”: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto.”

En otro tramo, apuntó directamente al gesto de la China y volvió a mostrarse implacable: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá.”

Finalmente, Wanda cerró su furioso posteo con una frase lapidaria: “Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden.”