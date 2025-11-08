El desgarrador testimonio de Susana Trimarco sobre Marita Verón que conmovió a Karina Mazzocco

Susana Trimarco relató que recibió un llamado desde Paraguay que podría estar vinculado con su hija, Marita Verón, desaparecida en 2002 en el marco de una red de trata.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Susana Trimarco, madre de Marita Verón, habló sobre un llamado que recibió desde Paraguay y que podría estar relacionado con su hija, desaparecida en 2002. Karina Mazzocco no pudo contener las lágrimas.
Susana Trimarco relató que recibió un llamado desde Paraguay que podría estar vinculado con su hija, Marita Verón, desaparecida en 2002 en el marco de una red de trata.
Durante una entrevista con el programa A la Tarde (América TV) emitida el jueves 6 de noviembre, relató que le mostraron imágenes de una mujer en situación de calle en ese país, en muy malas condiciones físicas y mentales. Ante esto, la Justicia paraguaya inició una investigación para determinar si se trataba efectivamente de Marita o de otra persona. Más tarde, se confirmó en A24 que dicha mujer a la que se asociaba a Marita, había fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Pero mientras tanto, con la esperanza de que sea ella, Susana decía en el ciclo: "Muy triste, pero a la vez con una desesperación de que sea mi hija, de abrazarla y que esto se termine. Y si no lo es, poder ayudar a esa persona que es argentina y está en unas condiciones inhumanas. Se ve que esta mujer, que podría ser mi hija, esté comiendo y viviendo años en la calle. Comiendo de un basural. La vi y no quise ver más esa foto. Tengo un puñal clavado en mi corazón... de salir corriendo desesperada".
"Desde Paraguay llamaron a la fundación, insistente de que es ella. Periodistas que llamaron también", agregaba en su relato la madre de Verón. "Que se chequee todo, se hagan los ADN y las huellas dactilares, que mandamos de mi hija", pidió desesperadamente Trimarco.
"Es una persona que parece un esqueleto humano caminando, muy deteriorada. No está en sus cabales, en su salud mental. La recuperaron, la tienen en un espacio y comparan las fotos de mi hija con ella y sí, hay rasgos de cuando mi hija Marita hermosa estaba íntegra. Hay rasgos que pueden ser... pero a tantos lugares hice excavaciones que estaba muerta acá o allá. También se la está buscando en cementerios porque estos delincuentes buscan distintas estrategias. Pero esta gente del Paraguay insiste en que es ella", confesó esta madre que sigue una lucha desde hace más de dos décadas.
"No quisiera nunca estar en tus zapatos, Susana. Todas las mañanas de tu vida, cuando hablabas de que te levantás, ponés el mate y recordás la familia que tuviste... no me puedo imaginar la ilusión que tenés...", llegó a decirle Karina Mazzocco antes de romper en llanto.
Trimarco siguió hablando: "Así es mi hija, criarla a mi nieta, luchar con toda esta mafia que me incendiaron la casa, intentaron matarme, me quieren ensuciar, de maltratarme... Yo misma me analizo y pienso: 'Dios mío, todas las fortalezas que me das para poder enfrentar estas cosas que nos hacen a las madres y a las mujeres".
Durante la mañana del viernes 31 de octubre se difundió la imagen de una mujer que rápidamente fue asociada con Marita Verón, generando conmoción en Argentina y Paraguay. Según trascendió, la mujer se hacía llamar “Doña Eva”, residía en la ciudad paraguaya de Capiatá y vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad, en una precaria vivienda cubierta con lonas en el barrio San Ramón, a la altura del ex kilómetro 18 de la Ruta PY02.
“Hace poco me llegó la denuncia de unos vecinos de había una señora que estaba sin identidad. Ella pidió que la registramos como Eva Morínigo, dijo que se llamaba de esa manera. No existían registros de ella en ningún lugar”, sostuvo Vera Mayer, quien además precisó: “Ella se mostraba con mucho miedo porque decía que atravesó situaciones difíciles, pero no quiso dar muchos detalles”.
Al ser consultada sobre cómo surgió la posible vinculación con la hija de Susana Trimarco, desaparecida hace casi 24 años, la funcionaria explicó: “Desconozco cómo fue el inicio. Vecinos comenzaron a publicar sus fotos en redes sociales y ahí personas del país vecino (Argentina) empezaron a comunicarse que podría ser ella (Marita Verón)”.
“Lastimosamente, la señora falleció por un paro cardiorrespiratorio dado que se encontraba en muy mal estado de salud”, indicó la funcionaria Lenys Vera Mayer en diálogo exclusivo con A24. “Ya fue enterrada en un cementerio. El siguiente paso que habría que hacer, en este caso, es la exhumación del cuerpo”, agregó.