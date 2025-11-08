El desgarrador testimonio de Susana Trimarco sobre Marita Verón que conmovió a Karina Mazzocco

"Es una persona que parece un esqueleto humano caminando, muy deteriorada. No está en sus cabales, en su salud mental. La recuperaron, la tienen en un espacio y comparan las fotos de mi hija con ella y sí, hay rasgos de cuando mi hija Marita hermosa estaba íntegra. Hay rasgos que pueden ser... pero a tantos lugares hice excavaciones que estaba muerta acá o allá. También se la está buscando en cementerios porque estos delincuentes buscan distintas estrategias. Pero esta gente del Paraguay insiste en que es ella", confesó esta madre que sigue una lucha desde hace más de dos décadas.

"No quisiera nunca estar en tus zapatos, Susana. Todas las mañanas de tu vida, cuando hablabas de que te levantás, ponés el mate y recordás la familia que tuviste... no me puedo imaginar la ilusión que tenés...", llegó a decirle Karina Mazzocco antes de romper en llanto.

Trimarco siguió hablando: "Así es mi hija, criarla a mi nieta, luchar con toda esta mafia que me incendiaron la casa, intentaron matarme, me quieren ensuciar, de maltratarme... Yo misma me analizo y pienso: 'Dios mío, todas las fortalezas que me das para poder enfrentar estas cosas que nos hacen a las madres y a las mujeres".

Quién era la mujer que encontraron en Paraguay

Durante la mañana del viernes 31 de octubre se difundió la imagen de una mujer que rápidamente fue asociada con Marita Verón, generando conmoción en Argentina y Paraguay. Según trascendió, la mujer se hacía llamar “Doña Eva”, residía en la ciudad paraguaya de Capiatá y vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad, en una precaria vivienda cubierta con lonas en el barrio San Ramón, a la altura del ex kilómetro 18 de la Ruta PY02.

“Hace poco me llegó la denuncia de unos vecinos de había una señora que estaba sin identidad. Ella pidió que la registramos como Eva Morínigo, dijo que se llamaba de esa manera. No existían registros de ella en ningún lugar”, sostuvo Vera Mayer, quien además precisó: “Ella se mostraba con mucho miedo porque decía que atravesó situaciones difíciles, pero no quiso dar muchos detalles”.

Al ser consultada sobre cómo surgió la posible vinculación con la hija de Susana Trimarco, desaparecida hace casi 24 años, la funcionaria explicó: “Desconozco cómo fue el inicio. Vecinos comenzaron a publicar sus fotos en redes sociales y ahí personas del país vecino (Argentina) empezaron a comunicarse que podría ser ella (Marita Verón)”.

“Lastimosamente, la señora falleció por un paro cardiorrespiratorio dado que se encontraba en muy mal estado de salud”, indicó la funcionaria Lenys Vera Mayer en diálogo exclusivo con A24. “Ya fue enterrada en un cementerio. El siguiente paso que habría que hacer, en este caso, es la exhumación del cuerpo”, agregó.