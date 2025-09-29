Cánticos antisemitas: el Gobierno imputó a la empresa de viaje de egresados

Al mismo tiempo, establece que la dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de Derechos Humanos y que los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

La imputación abre un proceso administrativo en el que la empresa de viajes estudiantiles deberá presentar su descargo formal, para el cual cuenta con cinco días tras ser notificado. La firma corre el riesgo de que se le aplique una de las multas previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, cuyos montos se elevan hasta los 2.100 millones de pesos.

La sanción al coordinador

Horas después de la viralización del video, la empresa Baxtter publicó un mensaje en su cuenta de Instagram Stories: “La empresa Baxtter desea expresar su categórico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo. Esos mensajes no representan ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.

Horas más tarde, la firma anunció que desvinculó al coordinador y que solicitó a la Sociedad Argentina de Coordinadores (SAC) su baja definitiva para el rubro.