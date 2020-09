El Gobierno se abstendrá en la votación para elegir al presidente del BID

En septiembre del año pasado, Alberto Fernández recibió al presidente del BID, Luis Alberto Moreno, actual presidente del BID.

El gobierno anunció esta noche que se abstendrá de la votación, que tendrá lugar el próximo sábado en Cartagena, Colombia, para elegir al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De esta manera, Mauricio Claver-Carone, candidato de Donald Trump, tendrá el camino libre para su futura designación como titular del organismo internacional de crédito.

“Dejamos sentada nuestra coincidencia con las múltiples y respetadas voces de las mas variadas procedencias políticas, académicas, sociales e ideológicas, que han expresado la inconveniencia para América Latina y el Caribe de vulnerar una tradición de gobernanza regional de la institución, que se ha mantenido durante sus 60 años de existencia como un ámbito plural, al servicio del interés de los latinoamericanos y caribeños y sin convertirse en una herramienta de intervencionismo diplomático de naturaleza alguna”, comienza el texto que fue compartido a través de la cuenta de Twitter de Casa Rosada.

El postulante argentino para ocupar la Presidencia del BID, Gustavo Béliz, recibió un escaso apoyo regional y finalmente el gobierno desistió de presentarlo para las elecciones.

“Al manifestar esta posición e invitar al resto de los países miembros del BID a ejercer en el mismo sentido su abstención en la próxima Asamblea, también nos hacemos eco de la inoportunidad de su celebración, en medio de una pandemia planetaria que no ha permitido un adecuado y reposado debate sobre el futuro del BID, y que muy por el contrario corre el riesgo de profundizar la división de nuestra región”, agrega el comunicado oficial.

La Argentina ha decidido abstenerse en la votación que tendrá lugar el próximo sábado para elegir al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. pic.twitter.com/hOA61f3ZWH — Casa Rosada (@CasaRosada) September 11, 2020

"Lo que me parece que el gobierno va a intentar es que no haya suficiente cantidad de votos, de manera tal que la elección no reúna las mayorías que requiere. Me parece que esa es la apuesta del gobierno", señaló Paulino Rodrígues en A24.

Sin embargo, es casi un hecho que Mauricio Claver-Carone pueda convertirse en el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que significaría un hecho histórico ya que desde su creación en 1959 el organismo internacional regional nunca fue dirigido por un estadounidense.