Grupo América adquirió la totalidad de las acciones de Radio Blue 100.7

FM Blue 100.7 es hoy una marca de referencia en la radio urbana argentina, que conserva su espíritu original: una radio para ser escuchada y ser disfrutada.

Las autoridades del Grupo América realizaron un "especial reconocimiento a Alpha Media S.A. por el profesionalismo y el compromiso demostrados a lo largo de todo el período de su participación" y resaltaron su "aporte al crecimiento y consolidación de la emisora".

"Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", expresaron.