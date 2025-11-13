En vivo Radio La Red
COMPRA DE ALPHA MEDIA

Grupo América adquirió la totalidad de las acciones de Radio Blue 100.7

Con la adquisición del paquete accionario completo, Grupo América pasó a manejar en su totalidad la emisora, considerada como una de las líderes del formato easy listening.

Grupo América le compró a Alpha Media el 49% restante de las acciones de Radio Blue 100.7 y, de esa manera, se quedó con el manejo total de la emisora nacida a fines de los años 90.

Leé también El Grupo América desembarca en Telefe de la mano de los accionistas Scaglione, Vila, Manzano, Belocopitt y Ávila
El Grupo América informó esta tarde que adquirió el paquete totalitario de Radio Blue 100.7, al comprar el 49% restante de las acciones de Alpha Media.

FM Blue 100.7 nació a fines de los años 90 y hoy es una de las radios líderes dentro del formato 'easy listening'. Se trata de una emisora contemporánea, urbana y sofisticada, enfocada en “las mejores canciones de todos los tiempos”.

FM Blue 100.7 sigue manteniendo identidad propia, sonido cuidado y una programación 100 por ciento musical.

FM Blue 100.7 es hoy una marca de referencia en la radio urbana argentina, que conserva su espíritu original: una radio para ser escuchada y ser disfrutada.

Las autoridades del Grupo América realizaron un "especial reconocimiento a Alpha Media S.A. por el profesionalismo y el compromiso demostrados a lo largo de todo el período de su participación" y resaltaron su "aporte al crecimiento y consolidación de la emisora".

"Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", expresaron.

