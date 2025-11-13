Grupo América adquirió la totalidad de las acciones de Radio Blue 100.7

Grupo América le compró a Alpha Media el 49% restante de las acciones de Radio Blue 100.7 y, de esa manera, se quedó con el manejo total de la emisora nacida a fines de los años 90.
Con la adquisición del paquete accionario completo, Grupo América pasó a manejar en su totalidad la emisora, considerada como una de las líderes del formato easy listening.
El Grupo América informó esta tarde que adquirió el paquete totalitario de Radio Blue 100.7, al comprar el 49% restante de las acciones de Alpha Media.
FM Blue 100.7 nació a fines de los años 90 y hoy es una de las radios líderes dentro del formato 'easy listening'. Se trata de una emisora contemporánea, urbana y sofisticada, enfocada en “las mejores canciones de todos los tiempos”.
FM Blue 100.7 sigue manteniendo identidad propia, sonido cuidado y una programación 100 por ciento musical.
FM Blue 100.7 es hoy una marca de referencia en la radio urbana argentina, que conserva su espíritu original: una radio para ser escuchada y ser disfrutada.
Las autoridades del Grupo América realizaron un "especial reconocimiento a Alpha Media S.A. por el profesionalismo y el compromiso demostrados a lo largo de todo el período de su participación" y resaltaron su "aporte al crecimiento y consolidación de la emisora".
"Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", expresaron.