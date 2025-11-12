Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: la emotiva despedida del expresidente en redes

Captura

El collie de pelaje blanco y marrón se convirtió así en un símbolo de cercanía y afecto dentro de la comunicación política de aquel año. Incluso, su presencia fue destacada por medios nacionales e internacionales durante la campaña.

Dylan, una estrella en redes sociales

En enero de 2019, Fernández había creado una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a su mascota: @dylanferdezok, donde compartía fotos y videos de su vida cotidiana.

Allí se podían ver imágenes del perro junto a Fernández en su casa, en actos públicos o descansando en los jardines de Olivos durante la presidencia. La cuenta acumuló miles de seguidores y reforzó el costado más íntimo y personal del entonces jefe de Estado.

Durante la campaña presidencial de 2019, Dylan acompañó a Alberto Fernández. (Foto: AFP)

Un compañero fiel en tiempos de gestión y polémicas

Durante su paso por la Casa Rosada, Dylan también fue parte de algunas controversias mediáticas. En una oportunidad, la cuenta del propio perro debió salir a desmentir que su adiestrador hubiera recibido un cargo público, tras versiones que circularon en redes sociales.

Más allá de las polémicas, Dylan fue una presencia constante en la vida del expresidente, que lo consideraba parte de su familia. Su despedida generó mensajes de afecto y condolencias en redes sociales, donde muchos recordaron su rol durante los años del gobierno del Frente de Todos.