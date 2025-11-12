Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: la emotiva despedida del expresidente en redes

El expresidente Alberto Fernández anunció este jueves la muerte de su perro Dylan, el collie que lo acompañó durante su gestión y que se volvió famoso durante la campaña electoral de 2019.
El exmandatario despidió a su mascota con una sentida publicación. El animal se había convertido en uno de los símbolos más recordados de su campaña presidencial.
“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura”, escribió el exmandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales. “Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, agregó.
En su publicación, Fernández recordó los últimos meses del animal, que atravesaba problemas de salud: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor. Ahora correrás en algún paraíso en el que seguramente volveremos a encontrarnos”.
Dylan alcanzó notoriedad pública en 2019, cuando Fernández era precandidato presidencial por el Frente de Todos. Durante las elecciones PASO, el entonces dirigente fue fotografiado paseando y jugando con su perro en una plaza, en una imagen que rápidamente se viralizó y lo humanizó frente al electorado.
El collie de pelaje blanco y marrón se convirtió así en un símbolo de cercanía y afecto dentro de la comunicación política de aquel año. Incluso, su presencia fue destacada por medios nacionales e internacionales durante la campaña.
En enero de 2019, Fernández había creado una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a su mascota: @dylanferdezok, donde compartía fotos y videos de su vida cotidiana.
Allí se podían ver imágenes del perro junto a Fernández en su casa, en actos públicos o descansando en los jardines de Olivos durante la presidencia. La cuenta acumuló miles de seguidores y reforzó el costado más íntimo y personal del entonces jefe de Estado.
Durante su paso por la Casa Rosada, Dylan también fue parte de algunas controversias mediáticas. En una oportunidad, la cuenta del propio perro debió salir a desmentir que su adiestrador hubiera recibido un cargo público, tras versiones que circularon en redes sociales.
Más allá de las polémicas, Dylan fue una presencia constante en la vida del expresidente, que lo consideraba parte de su familia. Su despedida generó mensajes de afecto y condolencias en redes sociales, donde muchos recordaron su rol durante los años del gobierno del Frente de Todos.