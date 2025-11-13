Unión explicó el allanamiento a la casa de Tarragona por tenencia de material de abuso sexual infantil

“El Club Atlético Unión informa que en la mañana de hoy se llevó adelante un procedimiento judicial en el domicilio familiar del jugador Cristian Tarragona. El operativo —que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)— se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”, expresaron desde la institución.

Además, el club remarcó que, de acuerdo con la información brindada por las autoridades presentes, “la situación no reviste gravedad para el jugador”.

“No existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”, agregaron en el cierre del texto, destacando la actitud responsable del futbolista.

Qué se sabe de la investigación “Escudo por la infancia”

El director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, Rodolfo Galfrascoli, brindó detalles sobre el procedimiento, que también se realizó de manera simultánea en otro punto de la provincia, en Villa Constitución.

“Se hizo con mucho cuidado y preservación de la información, sobre todo en este tipo de delitos”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó la necesidad de proteger las identidades involucradas debido a que “se trata de un delito muy delicado que atañe a menores de edad”.

Por el momento, no se registraron detenidos ni se informó quién sería la persona directamente investigada en la causa. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) interviene en el caso, que continúa bajo estricta reserva por tratarse de un operativo de alcance internacional.