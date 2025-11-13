En vivo Radio La Red
Unión explicó el allanamiento a la casa de Tarragona por tenencia de material de abuso sexual infantil

El club santafesino emitió un comunicado tras el procedimiento que la Policía de Investigaciones realizó en la vivienda del delantero.

El Club Atlético Unión de Santa Fe emitió un comunicado oficial luego del allanamiento que la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó este jueves por la mañana en la vivienda del delantero Cristian Tarragona.

image

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la operación internacional denominada “Escudo por la infancia”, que investiga casos de tenencia y distribución de material sexual infantil. Agentes de la PDI y de la Agencia de Trata de Personas encabezaron el operativo en la casa del jugador, ubicada en el barrio Alto Verde, en la capital santafesina.

Según trascendió, el allanamiento tuvo lugar cerca de las 7 de la mañana, cuando Tarragona, de 34 años, se preparaba para asistir al entrenamiento del plantel profesional. Durante la intervención, se secuestraron distintos dispositivos electrónicos —entre ellos celulares, computadoras, relojes, consolas, tabletas y un módem wifi— que serán analizados como parte de la investigación.

comunicadounion

Qué dijo Unión sobre el allanamiento a Cristian Tarragona

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la dirigencia del Tatengue buscó aclarar los alcances del operativo y transmitir tranquilidad a los socios e hinchas.

“El Club Atlético Unión informa que en la mañana de hoy se llevó adelante un procedimiento judicial en el domicilio familiar del jugador Cristian Tarragona. El operativo —que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)— se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”, expresaron desde la institución.

Además, el club remarcó que, de acuerdo con la información brindada por las autoridades presentes, “la situación no reviste gravedad para el jugador”.

“No existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”, agregaron en el cierre del texto, destacando la actitud responsable del futbolista.

Qué se sabe de la investigación “Escudo por la infancia”

El director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, Rodolfo Galfrascoli, brindó detalles sobre el procedimiento, que también se realizó de manera simultánea en otro punto de la provincia, en Villa Constitución.

“Se hizo con mucho cuidado y preservación de la información, sobre todo en este tipo de delitos”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó la necesidad de proteger las identidades involucradas debido a que “se trata de un delito muy delicado que atañe a menores de edad”.

Por el momento, no se registraron detenidos ni se informó quién sería la persona directamente investigada en la causa. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) interviene en el caso, que continúa bajo estricta reserva por tratarse de un operativo de alcance internacional.

