Tragedia en un hotel familiar: un hombre de 30 años falleció tras un incendio

Las autoridades dispusieron el corte de tránsito en la zona y medidas preventivas mientras se realizaban las tareas de remoción de escombros y evaluación estructural. El edificio quedó bajo custodia policial hasta completar las pericias que determinen el origen del incendio.

Una fuga de gas provocó un impactante incendio en Caballito con llamas de hasta 12 metros

Un gran incendio se desató el miércoles a la tarde en un edificio del barrio porteño de Caballito tras la rotura de un caño maestro de gas que originó llamaradas de hasta 12 metros de altura.

Una cuadrilla de Edesur trabajaba en la vereda de Riglos, al 300, a la altura de la Avenida Alberti, y rompió por error una caño maestro de gas. Un vecino, dueño de una bicicletería, resultó con quemaduras en los brazos y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand.

Otra persona, perteneciente a la patrulla de Edesur, también resultó con heridas graves y se encuentra en terapia intermedia en el Instituto del Quemado. Nueve personas fueron evacuadas en el edificio lindero.

Seis dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires trabajaron en el lugar para controlar el incendio. Además, una patrulla de Metrogas llegó al sitio para poder cerrar el caño maestro que ocasionó el siniestro.

El control de las llamas por parte de los Bomberos

El comandante de los Bomberos, Diego Pablo Coria, brindó declaraciones a los medios presentes en el lugar, entre ellos A24, donde precisó en qué estado se encuentra el incendio y llevó tranquilidad a los vecinos.

"Para tranquilidad de todos, el incendio ya está controlado. Trabajamos con cuatro líneas de ataque, en dos frentes. Personal de la empresa de Metrogas acaba de llegar al caño, que se encuentra a 0,80 centímetros, es un caño de media presión. Como pueden observar, la altura de las llamas ya bajó, lo que significa que está siendo efectivo en este momento el control” de las llamas, explicó el jefe de bomberos en diálogo con la prensa.

"Tenemos en este momento aproximadamente 40 bomberos trabajando con dos frentes de ataque, dividido con cisternas y unidades de ataque y ya está controlado, para tranquilidad de todos, ya está controlado el incendio", insistió.

Sobre los heridos, precisó que "por lo pronto, tenemos un masculino que trabajaba en el local de la vereda en frente, una bicicletería, que sufrió quemaduras en miembros superiores, trasladado por el SAME al hospital Durán".

Dos locales perteneciente a una bicicletería y a una peluquería que se encontraban en frente del siniestro fueron incendiados. Coria indicó que, además, un estacionamiento también fue afectado con dos motos prendidas fuego y un auto que se encontraba en el tercer piso que resultó con una "afectación parcial, que lo corrieron al contrafrente".

El jefe de bomberos dijo que por precaución se llevó a cabo la "evacuación del edificio lindero" al incendiado "donde se retiraron a nueve personas".

Sobre el momento en el que culminará el operativo, analizó que "vamos a seguir unas horas más hasta que logremos el corte total" y señaló que "de eso está encargado el personal de Metrogas".