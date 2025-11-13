A24.com

Así reaccionaron China Suárez y Mauro Icardi junto a sus hijas al ser descubiertos en un shopping: el video

A pocos días de llegar al país y sin extenderse demasiado en sus declaraciones, la China Suárez y Mauro Icardi, junto a sus hijas, fueron interceptados por las cámaras de A la Tarde. Su reacción.

13 nov 2025, 17:08
La China Suárez y Mauro Icardi fueron interceptados por las cámaras de A la Tarde (América TV), y su reacción no pasó desapercibida.

La actriz y el futbolista se encontraban de compras junto a sus hijas en el shopping de Figueroa Alcorta, en Capital Federal. Fieles a su estilo, evitaron hacer declaraciones que pudieran generar titulares, aunque ella sí se refirió brevemente a su vida en pareja y al reciente conflicto con Luzu TV por la cancelación de la entrevista.

"Estamos muy bien. Gracias", le respondió Suárez a Oliver Quiroz, cuando el cronista le preguntó cómo estaba la relación.

Durante unos segundos, la actriz se movió rápido y visiblemente tensa, mientras el público que se encontraba en el lugar le pedía fotos o intentaba capturarla con sus celulares durante su visita al país. A pesar del revuelo que generó su presencia, trató de avanzar entre la gente, mostrando cierta incomodidad ante la atención constante de los presentes.

El periodista del ciclo también le consultó por el tema del momento que involucra a la actriz: la nota con el canal de streaming y la versión de que habría pedido la excluyente presencia de Nico Occhiato en ella. "No, no", dijo cortante, desmintiendo lo dicho públicamente.

Cuándo y con quién hablará la China Suárez

La China Suárez hablará con Mario Pergolini este viernes 14 de noviembre, en lo que promete ser una de las entrevistas del año por el personaje en cuestión y porque ella no acostumbra a dar notas.

La noticia fue dada a conocer por Yanina Latorre en SQP (América TV) este 12 de noviembre y detalló cómo se gestó. “Tengo dónde va a estar la China. Va a dar una única entrevista. Olga no la quiso. Luzu no la quiso”, comenzó diciendo, dejando en claro que las principales plataformas de streaming habían rechazado la presencia de la actriz.

La conductora explicó además que la decisión de la actriz no fue casual: “Ella no se lleva bien casi con nadie de la tele”.

Finalmente, la panelista confirmó el dato que muchos esperaban: “¿Dónde piensan que va a hablar? Este viernes (13), La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”.

De hecho, Suárez lo confirmó en A la Tarde (América TV) lo dicho por su enemiga pública: "Mañana con Pergolini".

La entrevista marcará el regreso a los medios. Todo indica que la actriz eligió un espacio distinto, lejos del escándalo y con un entrevistador con el que, según trascendió, se siente cómoda. La expectativa por escuchar su versión es enorme: por primera vez, Suárez podría contar su verdad sobre la historia con Icardi.

     

 

