Así reaccionaron China Suárez y Mauro Icardi junto a sus hijas al ser descubiertos en un shopping: el video

El periodista del ciclo también le consultó por el tema del momento que involucra a la actriz: la nota con el canal de streaming y la versión de que habría pedido la excluyente presencia de Nico Occhiato en ella. "No, no", dijo cortante, desmintiendo lo dicho públicamente.

Cuándo y con quién hablará la China Suárez

La China Suárez hablará con Mario Pergolini este viernes 14 de noviembre, en lo que promete ser una de las entrevistas del año por el personaje en cuestión y porque ella no acostumbra a dar notas.

La noticia fue dada a conocer por Yanina Latorre en SQP (América TV) este 12 de noviembre y detalló cómo se gestó. “Tengo dónde va a estar la China. Va a dar una única entrevista. Olga no la quiso. Luzu no la quiso”, comenzó diciendo, dejando en claro que las principales plataformas de streaming habían rechazado la presencia de la actriz.

La conductora explicó además que la decisión de la actriz no fue casual: “Ella no se lleva bien casi con nadie de la tele”.

Finalmente, la panelista confirmó el dato que muchos esperaban: “¿Dónde piensan que va a hablar? Este viernes (13), La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”.

De hecho, Suárez lo confirmó en A la Tarde (América TV) lo dicho por su enemiga pública: "Mañana con Pergolini".

La entrevista marcará el regreso a los medios. Todo indica que la actriz eligió un espacio distinto, lejos del escándalo y con un entrevistador con el que, según trascendió, se siente cómoda. La expectativa por escuchar su versión es enorme: por primera vez, Suárez podría contar su verdad sobre la historia con Icardi.