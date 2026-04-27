Moria Casán liquidó a Susana Giménez por su look en los Martín Fierro y lanzó un dardo letal

Moria, fiel a su estilo, profundizó en su observación: "Cuando la vez de lejos parecería que tuviera una mini y botas. Debe ser un modelo 'dolcegabanesco'. La pose típica de Susana y sí, estaba divina, pero claro... ¡Los zapatos! A ver, los zapatos son divinos y es una de las marcas más importantes del mundo, pero.... yo extraño el taco. Entiendo que es por los problemitas de cadera, lo entiendo".

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Qué dijo Moria Casán contra Betiana Blum tras la nota a PrimiciasYa

Betiana Blum habló con PrimiciasYa y se refirió al malestar que generó en Moria Casán luego de asistir a la obra Cuestión de género, donde comparte escenario con Jorge Marrale.

La actriz intentó restarle importancia al conflicto y sostuvo: “No hice nada para que se moleste, entonces no tengo nada que decir”. Con esas palabras buscó minimizar la polémica con la One, quien se mostró incómoda por algunos consejos artísticos que Blum le dio en camarines tras la función.

La respuesta no tardó en llegar. Moria recogió el guante y disparó sin filtros contra su colega: “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.

La diva fue más allá y cuestionó la trayectoria de Blum con dureza: “Mi carrera la hago con el trabajo. ¿Vos trabajaste 60 años seguidos como yo? ¿Nunca faltaste al teatro? Te peleaste con gente y tenés mala fama. Hay mucha gente a la que hiciste sufrir. No me vengas a romper las pelo...”.

Y agregó con ironía: "Te peleaste con cualquier cantidad de gente y tenés mala fama. Hay mucha gente que hiciste sufrir, así que no me vengas a romper las pelo.. con el trabajo y el escándalo. Me dijeron que esta mujer hizo sufrir a mucha gente, no voy a decir lo nombres pero si quieren el lunes lo digo. A una persona después de terminar una función, fue y le dijo de todo y la dejó llorando".

La One continuó con su descargo, sin suavizar el tono: "Yo me cag.. de risa pero es atrevida, negadora y mentirosa. Cuando alguien viene a ver la obra yo lo recibo", sentenció, reafirmando su postura contra Blum.

En otro tramo de su respuesta, Moria defendió su carrera y su ética profesional: “Mi carrera no está basada en el escándalo, está basada en el trabajo, de no parar. Voy a cumplir 80 años, hago tele a la mañana y voy al teatro a la noche. Respeto a mis compañeras, no me enfermo y no falto”.

Finalmente, cerró con un mensaje directo hacia su colega: "Esa cosa del escándalo no me llega, hay mala leche y resentimiento. Sos jodida Betiana Blum, dejá de joder y dejá de dar indicaciones a la gente que vas a ver al teatro, si no te gusta lo que hacen tus compañeros decíselos después en otro ámbito".