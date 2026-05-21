Georgina Barbarossa y Moria Casán revelaron la verdadera razón de su histórica pelea: "Dolió mucho"

Georgina Barbarossa y Moria Casán salieron al aire desde sus programas y limaron definitivamente asperezas de más de 20 años tras reconciliarse durante los Premios Martín Fierro 2026.
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Georgina Barbarossa y Moria Casán hablaron al aire tras reconciliarse en los Premios Martín Fierro y explicaron por qué se cortó la amistad que las unía.
Georgina Barbarossa y Moria Casán salieron al aire desde sus programas y limaron definitivamente asperezas de más de 20 años tras reconciliarse durante los Premios Martín Fierro 2026.
En medio de la charla donde repasaron distintos momentos que vivieron juntas cuando eran amigas, ambas tuvieron un momento de total sinceridad y aclararon por qué se pelearon.
Moria Casán cuestionó que Georgina había invitado en su momento a su ex Luis Vadalá a su programa con su nueva pareja y un comentario que le hizo a Sofía Gala por una tapa de revista de esa época donde posó sin ropa con la diva.
"Yo lo había recontra soltado a Vadalá, no me interesaba pero que fuera con la novia a tu living, obvio, me sentí rara", le dijo Moria a Georgina, quien le aclaró: "Pero no fue para molestarte, te juro".
Y sobre la nota a Sofía Gala que le molestó, Barbarossa le aclaró: "Cómo voy a agredir a la Chini que la amo, que la veo en el teatro y me pone tan orgullosa. Ella se quedaba en mi casa tomando la leche. Vos te enojaste porque pensaste que yo había tratado mal a tu hija Sofía Gala".
"Habíamos hecho una foto de desnudo ambas para Caras, que se agotó y fue un escándalo y se armó como un quilombo y me pareció una mala pregunta tuya, yo sentí que la habías llevado a un terrno que no era bueno. Sumando lo de Vadalá dije: esta mina...", contestó Moria.
A lo que Georgina Barbarossa le dijo: "Yo creo que tu entorno no colaboró porque también tiró mucha mer... para mi lado. Yo pedí el VHS automáticamente y lo mandé a tu casa para que lo vieras, no lo quisiste ver y te enojasrte".
Luego, Georgina Barbarossa recordó un episodio de Moria Casán que le dolió mucho y fue un quiebre en la relación entre las dos: "Y después yo me enojé porque vos hablaste de Vasco (Lecuna) en vida y después de muerte. Dijiste que tomaba merca, hiciste el gesto".
"No dije eso, habríamos hablado de adicciones, habría que buscarlo", se defendió la One. Y Georgina continuó: "Te lo juro, ya está. Vasco era alcohólico y lo sabés porque yo lloré sobre tu hombro muchísimo y estaba internado en una clínica de alcoholismo y drogadicción".
"Hiciste el gesto y después lo contaste después de muerto entonces para mí eso fue lo peor. Eso me dolió mucho y a toda la familia porque además siempre tuve perfil muy bajo. Y además a Vasco lo mataron en un taxi para robarle y toda la Argentina pensó que era narcotraficante. El mal periodismo habló muy mal de Vasco y yo salí a defenderlo", siguió firme en su postura.
Y Moria Casán sostuvo: "Yo no dije eso. Te turo que no me acuerdo (de ese gesto que le mencionó Georgina)".