Georgina Barbarossa y Moria Casán revelaron la verdadera razón de su histórica pelea: "Dolió mucho"

Y sobre la nota a Sofía Gala que le molestó, Barbarossa le aclaró: "Cómo voy a agredir a la Chini que la amo, que la veo en el teatro y me pone tan orgullosa. Ella se quedaba en mi casa tomando la leche. Vos te enojaste porque pensaste que yo había tratado mal a tu hija Sofía Gala".

"Habíamos hecho una foto de desnudo ambas para Caras, que se agotó y fue un escándalo y se armó como un quilombo y me pareció una mala pregunta tuya, yo sentí que la habías llevado a un terrno que no era bueno. Sumando lo de Vadalá dije: esta mina...", contestó Moria.

A lo que Georgina Barbarossa le dijo: "Yo creo que tu entorno no colaboró porque también tiró mucha mer... para mi lado. Yo pedí el VHS automáticamente y lo mandé a tu casa para que lo vieras, no lo quisiste ver y te enojasrte".

Embed

Por qué se molestó Georgina Barbarossa con Moria Casán

Luego, Georgina Barbarossa recordó un episodio de Moria Casán que le dolió mucho y fue un quiebre en la relación entre las dos: "Y después yo me enojé porque vos hablaste de Vasco (Lecuna) en vida y después de muerte. Dijiste que tomaba merca, hiciste el gesto".

"No dije eso, habríamos hablado de adicciones, habría que buscarlo", se defendió la One. Y Georgina continuó: "Te lo juro, ya está. Vasco era alcohólico y lo sabés porque yo lloré sobre tu hombro muchísimo y estaba internado en una clínica de alcoholismo y drogadicción".

"Hiciste el gesto y después lo contaste después de muerto entonces para mí eso fue lo peor. Eso me dolió mucho y a toda la familia porque además siempre tuve perfil muy bajo. Y además a Vasco lo mataron en un taxi para robarle y toda la Argentina pensó que era narcotraficante. El mal periodismo habló muy mal de Vasco y yo salí a defenderlo", siguió firme en su postura.

Y Moria Casán sostuvo: "Yo no dije eso. Te turo que no me acuerdo (de ese gesto que le mencionó Georgina)".