Los horribles comentarios que recibió Mavinga por haber impedido el regreso de Carmiña a Gran Hermano

El estudio quedó completamente en silencio cuando Santiago del Moro lanzó la pregunta decisiva: “¿Vuelve o no vuelve?”. Tras varios segundos de incertidumbre, la exjugadora respondió de manera tajante: “Yo a Carmiña la perdoné, pero no”.

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La frase provocó una reacción inmediata entre los presentes. Mientras una parte de la tribuna celebró la determinación tomada por Mavinga, otro grupo comenzó a gritarle e insultarla en vivo. Finalmente, la decisión dejó a Carmiña fuera de la competencia y generó un fuerte revuelo tanto dentro como fuera del programa.

Con el correr de los minutos, las redes sociales se llenaron de opiniones cruzadas y críticas dirigidas tanto a la participante como a la producción de Gran Hermano por la manera en la que se manejó la situación.

Tras el final de la emisión, Carmiña Masi utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo en el que aseguró haberse sentido humillada por lo ocurrido durante la gala. Por su parte, Mavinga también decidió hablar públicamente y explicó los motivos que la llevaron a impedir el regreso de su excompañera.

“Estoy muy estresada y recién llego a mi casa. Son las tres de la mañana y no sé si voy a poder dormir hoy”, expresó en un video compartido horas después del programa. Allí sostuvo que actuó de acuerdo con lo que sentía y defendió la decisión que tomó frente a las cámaras.

Además, la estilista contó el impacto emocional que sufrió desde que estalló la polémica con Carmiña. “Empecé a pensar en todos los comentarios horribles que recibo todos los días por los dichos de Carmiña”, reveló con angustia.

Finalmente, cerró con una frase que dejó en evidencia el desgaste que atravesó en medio del conflicto: “Por suerte Carmiña lo entendió y dijo que si yo decía que sí iba a decir que no y que no le gustó el lugar en el que me pusieron”.

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Cuál fue la reacción de Carmiña Masi luego de que Mavinga impidiese su regreso a Gran Hermano

La definición del repechaje de Gran Hermano (Telefe) sigue generando una fuerte polémica y una de las que explotó públicamente tras la gala fue Carmiña Masi, quien utilizó sus redes sociales para expresar toda su bronca por la manera en la que se resolvió el último Golden Ticket.

Apenas terminó el programa, la periodista paraguaya publicó un video en sus historias de Instagram junto a una contundente frase: “No me merecía”. Luego, sin ocultar su enojo, apuntó directamente contra la dinámica que eligió la producción para definir el ingreso restante a la casa.

“¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”, lanzó indignada frente a cámara.

Lejos de calmarse, Carmiña Masi continuó con un durísimo descargo y cuestionó el criterio que se utilizó durante la gala. “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”, disparó sin filtros.

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Más tarde volvió a expresarse en sus redes con otro mensaje todavía más fuerte. “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, escribió.

En medio de toda la controversia, la ex participante también compartió distintos mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores y remarcó la cantidad de votos obtenidos en el repechaje, donde logró ubicarse en el tercer puesto.

Cabe recordar que en esta instancia había dos ingresos confirmados y además dos Golden Ticket. Sin embargo, el tercero apareció de manera sorpresiva y quedó en manos de Mavinga, quien había sido afectada tiempo atrás por los repudiables comentarios racistas y discriminatorios de Carmiña Masi.