Habló la operadora del SAME que le salvó la vida a un bebé de 17 días: "Fue un milagro"

"Yo lo primero que busqué fue empezar a trabajar con Marcos, tratar de revertir la situación. Él ingresa morado, sin signos vitales y no reaccionaba. Enseguida empiezo a hacerle las maniobras. Estaba ahogado y la posición me daba indicios de que no tenía signos vitales. La madre estaba en shock, ni lloraba ni podía hablar”, dijo en diálogo por A24 la responsable de salvarle la vida al bebé.