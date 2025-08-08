Impactante accidente: una Ferrari amarilla se despistó y terminó abandonada en un campo de San Vicente

Embed

A pesar del fuerte impacto, Martínez salió ileso y, según testigos, se retiró del lugar por sus propios medios antes de la llegada de la policía. La Ferrari quedó con importantes daños.

Por lo que se pudo apreciar de los restos del coche, se trata de una Ferrari 296 GTB modelo híbrido de color amarillo, un ejemplar único en el país cuyo precio puede rondar el millón de dólares en Argentina.

Es un deportivo biplaza híbrido con motor trasero central con asistencia eléctrica que le permite ofrecer una potencia de 830 caballos de fuerza. El sistema híbrido le permite a la 296 GTB alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,3 segundos.

mAq4oj-0f_1200x630__1-4JCfhf Una Ferrari amarilla se despistó y terminó abandonada en un campo de San Vicente.

La investigación y las pericias en el lugar

La UFI N°1 de San Vicente, a cargo de la fiscal Karina Guyot, abrió una causa caratulada como “averiguación de ilícito” y ordenó pericias para determinar las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, no trascendió el dominio del vehículo y se siguen analizando evidencias en la zona. Personal de la Superintendencia de Seguridad Vial Zona I La Plata supervisó los trabajos en el lugar.