Impactante accidente: una Ferrari amarilla se despistó y terminó abandonada en un campo de San Vicente

El vehículo de alta gama se dirigía en sentido a Cañuelas a gran velocidad y no advirtió una rotonda. El conductor salió ileso e investigan las causas del choque.

La Ferrari quedó destrozada. (Foto: Policía bonaerense)

La Ferrari quedó destrozada. (Foto: Policía bonaerense)

Una Ferrari amarilla protagonizó un impactante accidente en la provincia de Buenos Aires y terminó incrustada en un campo, generando gran revuelo y preocupación. El siniestro ocurrió en la intersección de las rutas 6 y 16, a la altura de San Vicente, en tanto el conductor salió ileso.

El vehículo de alta gama se dirigía en sentido a Cañuelas a gran velocidad y no advirtió la rotonda que enlaza a la ruta 6 con la 16. Al subirse, perdió el control del coche, se salió de la ruta y terminó impactando contra el alambrado de un campo ubicado frente a un destacamento policial.

Cuando el personal del Destacamento Vial llegó al lugar, el auto estaba vacío: no había rastros del conductor ni de posibles acompañantes. Según el parte policial, el vehículo fue retirado por una grúa de la empresa Remolques Conde, cuyo titular, Alejandro Conde, aportó información clave para reconstruir lo ocurrido.

El conductor fue identificado como Diego Martínez, un comerciante de 51 años con domicilio en Canning. De acuerdo con la información oficial, habría perdido el control del vehículo por causas que aún se investigan.

A pesar del fuerte impacto, Martínez salió ileso y, según testigos, se retiró del lugar por sus propios medios antes de la llegada de la policía. La Ferrari quedó con importantes daños.

Por lo que se pudo apreciar de los restos del coche, se trata de una Ferrari 296 GTB modelo híbrido de color amarillo, un ejemplar único en el país cuyo precio puede rondar el millón de dólares en Argentina.

Es un deportivo biplaza híbrido con motor trasero central con asistencia eléctrica que le permite ofrecer una potencia de 830 caballos de fuerza. El sistema híbrido le permite a la 296 GTB alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y de 0 a 200 km/h en 7,3 segundos.

Una Ferrari amarilla se despistó y terminó abandonada en un campo de San Vicente.

La investigación y las pericias en el lugar

La UFI N°1 de San Vicente, a cargo de la fiscal Karina Guyot, abrió una causa caratulada como averiguación de ilícito y ordenó pericias para determinar las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, no trascendió el dominio del vehículo y se siguen analizando evidencias en la zona. Personal de la Superintendencia de Seguridad Vial Zona I La Plata supervisó los trabajos en el lugar.

