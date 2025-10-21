Luis Advíncula, denunciado por un fuerte choque: las imágenes que complican al jugador de Boca

El choque provocó que el futbolista perdiera el control de su camioneta, que terminó sobre el cantero divisor. Pese al impacto, Advíncula continuó su marcha sin detenerse, sin verificar el estado de la otra conductora ni los daños ocasionados.

Qué dijo la mujer que lo denunció

La automovilista afectada compartió este lunes un video en TikTok donde relató lo ocurrido y mostró los daños en los vehículos. En el clip, que rápidamente se viralizó, escribió con tono irónico: “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta? JA”.

La publicación fue acompañada por las imágenes del Mercedes Benz del futbolista, visiblemente dañado en el paragolpes y la óptica izquierda. De acuerdo con fuentes policiales, el personal interviniente logró ubicar al jugador tiempo después, aunque no se labró el acta correspondiente.

La víctima también realizó una presentación espontánea ante la Policía, pero hasta el momento no se presentó ante la Justicia, pese a haber sido citada en dos ocasiones.

Qué se sabe de la causa judicial y las infracciones previas

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, pertenecientes a la UFI Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Este episodio no fue el único reciente en el historial vial del jugador peruano. Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño confirmaron que el pasado 12 de octubre, Advíncula protagonizó otro accidente, cuando chocó contra el guardrail de la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la bajada Carabobo.

En esa oportunidad no hubo heridos, y el propio futbolista llamó a un servicio de remolque para retirar su vehículo de la calzada.

Además, se conoció que el defensor registra una importante deuda en infracciones de tránsito dentro de la Ciudad de Buenos Aires. En total, acumula 10 multas —cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia— que ascienden a $1.317.541,50.