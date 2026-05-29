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La eufórica provocación de Cinzia a sus compañeros tras ser salvada en Gran Hermano: "Sigan..."

Cinzia no pudo contener su euforia al convertirse en la primera participante salvada de la gala de eliminación de Gran Hermano. Apenas Santiago del Moro anunció su nombre, estalló de felicidad, gritó, saltó y lanzó una fuerte provocación dirigida al resto de sus compañeros.

29 may 2026, 00:12
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Cinzia GH (2) (1)
Cinzia GH (2) (1)

En una gala cargada de tensión y expectativas, donde se definían los primeros salvados de la placa de nominados de Gran Hermano, Cinzia se convirtió en la primera participante en salir de la zona de riesgo, luego de atravesar días especialmente intensos dentro de la casa.

La jugadora venía de protagonizar varios cruces, al punto de recibir fuertes críticas de gran parte de sus compañeros. Entre quienes más apuntaron contra ella estuvo incluso Gladys La Bomba Tucumana, quien no dudó en cuestionar algunas de sus actitudes frente a toda la casa. Sin embargo, todo terminó con un final feliz para la participante.

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En ese contexto, la venezolana logró superar una verdadera prueba de fuego dentro de la casa y celebró de manera totalmente descontrolada su continuidad en el reality. Todo ocurrió cuando Santiago del Moro abrió el sobre con el resultado y confirmó que seguía en competencia, desatando una explosión de emoción en la jugadora.

"Gracias mi gente que me banca. No lo puede creer. Gracias público hermoso. Sigan intentando, sigan intentando", gritó Cinzia ante todos.

La continuidad de la participante dejó en evidencia la grieta dentro de la casa: por un lado, quedaron expuestos quienes deseaban verla fuera del reality; por el otro, varios compañeros se acercaron entre abrazos y sonrisas para felicitarla por haber superado una de las galas más tensas.

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Cómo fue la pelea de Cinzia y La Bomba Tucumana en Gran Hermano

Cinzia protagonizó un tenso enfrentamiento en vivo con Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano (Telefe) tras una fuerte acusación que revolucionó la convivencia dentro de la casa más famosa del país.

El conflicto se originó por una base de maquillaje y escaló rápidamente frente a Santiago del Moro. Sin filtros, ambas participantes se cruzaron con durísimas acusaciones. "¿Me dejás decir una sola cosa? Sí. A la defensora del pueblo. Ella vino acá a ser bandera de machista, de 'no se habla de los cuerpos ajenos'. ¿De qué vas a trabajar cuando salgas de acá? ¿De defensora de qué?", disparó la cantante en plena transmisión.

Lejos de engancharse en el mismo tono, Cinzia respondió con tranquilidad: "De lo que Dios me permita trabajar. Si Dios me da la bendición de seguir trabajando, me encantaría". Sin embargo, Gladys redobló la apuesta y lanzó: "Ella vino acá acusar a los chicos de machistas. Estás confundida conmigo".

La discusión terminó de explotar cuando Cinzia recordó un comentario que Gladys habría hecho sobre Luana. "Le dijiste a Luana con que está gorda y parece embarazada. Vos tenés que respetar a la gente y mirarnos al espejo a nosotros mismos antes de juzgar a la gente", expresó. La Bomba reaccionó inmediatamente: "No sabés nada de lo que estás hablando, no entendés nada de lo que yo estaba hablando con ella". Sin dar marcha atrás, la participante cerró: "Entonces no toques mis cosas, listo".

Pero el ida y vuelta no terminó ahí. Molesta por las acusaciones, Gladys lanzó una durísima devolución contra Cinzia: "Yo no tocaría nunca nada tuyo porque no tocaría nada de alguien tan soberbio como vos. Jamás. Yo me junto con la gente popular, con la gente humilde, con la gente bonita, que es como yo, que no es mezquina ni nada. No con gente como vos, tan agrandada, tan egocéntrica y tan narcisista como vos. ¿Sabés, mi amor? Punto y aparte, ya está". Con gesto serio y sin extender más la pelea, Cinzia apenas respondió: " Perfecto".

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