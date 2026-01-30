Impactante temporal con granizo en Mendoza: inundaciones, autos arrastrados y alerta del SMN. 

Embed

Las autoridades monitorean la situación

Además del agua y el granizo, ráfagas intensas provocaron la caída de árboles y ramas en distintos puntos, lo que derivó en cortes de cables eléctricos y problemas en el suministro en algunos barrios.

Las autoridades monitorean la situación mientras se recomienda extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y seguir los avisos oficiales ante la persistencia de condiciones inestables.

Los medios locales también reseñaron que por las inundaciones en Godoy Cruz, el agua ingresó al shopping Palmares Mall y afectó locales y pasillos.

Se prevén precipitaciones abundantes que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en el Valle de Uco y todo el sur de la provincia.n Es posible que el temporal también afecte a la cordillera y precordillera del centro y el norte de Mendoza, además de Gran Mendoza y la zona este, indicó el organismo en el reporte.