Impactante temporal con granizo en Mendoza: inundaciones, autos arrastrados y alerta del SMN

La tormenta se desató después del mediodía en varias localidades de la provincia y generó preocupación. La zona más afectada fue Luján de Cuyo, donde las precipitaciones se desataron en simultáneo con Maipú.

Un fuerte temporal con granizo provocó inundaciones en varias localidades de Mendoza este viernes. Tras las intensas lluvias que comenzaron después del mediodía, se anegaron calles en pocos minutos, según confirmaron medios locales y se pudo ver en A24.

Leé también Temporal en Salta: los videos de las inundaciones, rutas cortadas y rescates dramáticos
La zona más afectada fue Luján de Cuyo, donde las precipitaciones se desataron en simultáneo con Maipú. En redes sociales se viralizó un impactante video que muestra cómo un auto es arrastrado por el caudal hasta chocar contra otro vehículo que había quedado varado en la calle.

Pasadas las 13:30, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y aisladas, con acumulados estimados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en cortos períodos.

Con el avance del temporal, las lluvias se extendieron a Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y zonas del este provincial como San Martín y Lavalle, de acuerdo con reportes periodísticos. La magnitud de las precipitaciones desbordó acequias y afectó rutas, complicando la circulación.

Las autoridades monitorean la situación

Además del agua y el granizo, ráfagas intensas provocaron la caída de árboles y ramas en distintos puntos, lo que derivó en cortes de cables eléctricos y problemas en el suministro en algunos barrios.

Las autoridades monitorean la situación mientras se recomienda extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y seguir los avisos oficiales ante la persistencia de condiciones inestables.

Los medios locales también reseñaron que por las inundaciones en Godoy Cruz, el agua ingresó al shopping Palmares Mall y afectó locales y pasillos.

Se prevén precipitaciones abundantes que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en el Valle de Uco y todo el sur de la provincia.n Es posible que el temporal también afecte a la cordillera y precordillera del centro y el norte de Mendoza, además de Gran Mendoza y la zona este, indicó el organismo en el reporte.

