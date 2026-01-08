Salta bajo el agua por un temporal: los videos de las inundaciones, rutas cortadas y rescates dramáticos

Al advertir la situación límite, vecinos y transeúntes improvisaron un rescate desde una zona elevada. Con cuerdas lanzadas desde la orilla, lograron auxiliar primero a la mujer. Luego, el hombre debió arrojarse al cauce para poder ser alcanzado y arrastrado hasta un punto seguro.

Ambos fueron rescatados con vida apenas minutos antes de que el vehículo quedara completamente sumergido, una escena que quedó registrada en video y se convirtió en el símbolo más dramático de la jornada.

Calles anegadas y barrios bajo el agua

En Rosario de Lerma, el impacto del temporal fue devastador. Calles completamente cubiertas por el agua dificultaron la circulación de peatones y vehículos, mientras que en numerosos barrios el ingreso de agua a las viviendas provocó la pérdida de muebles, electrodomésticos y pertenencias esenciales.

El barrio San Bernardo fue uno de los más afectados, con casas inundadas y familias que debieron ser asistidas de urgencia. En Islas Malvinas, en La Merced, personal policial y de Defensa Civil intervino para resguardar a vecinos, entre ellos tres menores que fueron alojados de manera preventiva en una dependencia policial hasta que sus familiares pudieron ser ubicados.

En otras zonas del Valle de Lerma, como Chicoana, el temporal provocó la voladura de chapas, caída de árboles y daños estructurales en viviendas, especialmente en la finca Las Palmas. Equipos de Defensa Civil debieron intervenir con camiones y maquinaria para despejar calles y asistir a los damnificados.

Rutas cortadas y caos en la circulación

El impacto del temporal también se hizo sentir con fuerza en la red vial. La Ruta Nacional 68, una de las principales vías de comunicación entre la ciudad de Salta y el sur provincial, quedó interrumpida en varios tramos debido a la acumulación de agua, barro y restos arrastrados por la corriente.

Uno de los puntos más críticos fue la crecida del arroyo San Vicente, que desbordó cerca de Coronel Moldes y arrastró árboles y sedimentos, cortando completamente el paso a unos 20 kilómetros de La Viña. Conductores quedaron varados durante horas, mientras se desplegaban tareas para evaluar el estado de la calzada.

También se vieron afectadas rutas provinciales clave, entre ellas la 21, 23, 26, 36, 86 y 88, lo que complicó el acceso a distintas localidades y obligó a desviar o suspender servicios de transporte. Algunas líneas interurbanas debieron interrumpir sus recorridos de manera preventiva.

Un operativo de emergencia a gran escala

Frente a la magnitud del temporal, se activó un operativo de emergencia que involucró a la Policía de Salta, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, equipos municipales y personal provincial. Las tareas se concentraron en el relevamiento de daños, la asistencia a familias afectadas y la prevención de nuevos accidentes.

Desde el Gobierno provincial confirmaron que las áreas de monitoreo continúan activas, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. En paralelo, EDESA, la empresa distribuidora de energía eléctrica, informó que el suministro comenzó a normalizarse de manera paulatina, luego de que la caída de postes y cables dejara a varios sectores sin luz.

El comunicado oficial del municipio

A través de sus redes sociales, el municipio de Rosario de Lerma difundió un comunicado en el que destacó el carácter excepcional del fenómeno climático y pidió colaboración a la comunidad.

“Desde el primer momento, las distintas áreas operativas del municipio se encuentran trabajando de manera coordinada en el territorio, realizando relevamientos y asistiendo con prioridad las situaciones de mayor urgencia”, señalaron las autoridades.

Además, reconocieron que la magnitud del caudal de agua caída en tan poco tiempo superó las tareas preventivas realizadas, incluso en zonas que históricamente no habían presentado problemas durante temporales anteriores. Por ese motivo, solicitaron apoyo al Gobierno provincial ante las pérdidas registradas en distintos hogares.

Las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución, evitar zonas anegadas y comunicarse con los números oficiales de emergencia o con el 911 ante cualquier situación crítica.

Alerta del Servicio Meteorológico Nacional para Salta

Mientras continúan las tareas de limpieza y asistencia, el estado de alerta se mantiene en toda la región. Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas pueden variar de manera abrupta y que los suelos saturados incrementan el riesgo de nuevos anegamientos y desbordes.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Salta durante la jornada de este jueves, con foco en la capital y gran parte del Valle de Lerma.

Según el parte oficial, las áreas alcanzadas por la advertencia son:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

El organismo indicó que se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.